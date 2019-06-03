Политика
Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видеоLenta.ru 08:10
Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео.
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с чего всё началось
В ролике, размещенном на Youtube, неизвестный автор фантазирует о гипотетической войне между Румынией и Украиной в 2022 году, которая окончится отторжением Буковины и Одессы.РЕН ТВвчера в 20:07
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