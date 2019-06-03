Автор взволновавшего украинских силовиков ролика выложил новое видеоLenta.ru 08:10

с чего всё началось

Автор ролика на YouTube об аннексии Румынией западных территорий Украины, после публикации которого было созвано совещание главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, разместил в сети новое видео.

Политика WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Происшествия Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.

Технологии Riverbed представил решение для ускорения SaaS-приложений Riverbed представил SaaS Accelerator, новое решение, которое, по данным компании, способно повысить производительность ведущих SaaS-приложений, в том числе Office 365, Salesforce, ServiceNow и Box в десять раз.

Авто Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross Автопарк муниципальной полиции города Гуменне, что на востоке Словакии, пополнился российским универсалом LADA Vesta SW Cross.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Происшествия В Индии пропал с радаров военный самолет Два самолета ВВС Индии направлены на поиски военно-транспортного Ан-32, пропавшего с радаров на северо-востоке страны.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Футбол Защитник «Ростова» Новосельцев болел против сборной России на ЧМ-2018 Защитник «Ростова» Иван Новосельцев болел против сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Футбол Гризманн не знает, где продолжит карьеру Об уходе из "Атлетико" французский нападающий уже объявил, а вот с переходом в "Барселону" всё пока под вопросом.

Происшествия В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок Свердловский областной суд приговорил к пожизненному сроку 48-летнего Дмитрия Власова, обвиняемого в изнасиловании 12 женщин, убийстве одной из них, а также в организации грабежей и разбойных нападений.

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Политика В Кремле заявили о желании видеть Майкла Калви на ПМЭФ-2019 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

Происшествия Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.

Спорт Гендиректор WADA назвал РУСАДА достойной антидопинговой организацией Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) стало достойной организацией.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией России Последний раз «Газпром» был самой дорогой российской компанией в апреле 2016 году.

Происшествия Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.

Экономика Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.

Экономика Козак поручил проработать предоставление отрицательного акциза на переработку СУГ Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минфину, Минпромторгу, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС проработать вопрос предоставления отрицательного акциза российским предприятиям химической промышленности, осуществляющим переработку сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Экономика Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку нефти 03 июня 2019 г На опасениях эскалации торговых войн (после объявления США о введении 5% пошлины на мексиканские товары) цены на нефть продолжают снижаться, опустившись в зону 60-62 долл./барр.