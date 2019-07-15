с чего всё началось

Во второй половине текущей недели на Центральную Россию обрушится циклон, который принесет сильные грозовые дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра. По прогнозам синоптиков, обильные дожди с грозами ожидаются на большей части Центрального федерального округа (ЦФО) со среды, 17 июля.

Синоптики предупредили о сильных грозовых дождях в Центральной России

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