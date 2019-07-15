с чего всё началось

Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля. Ожидается, что к четвергу циклон достигнет столичного региона. К пятнице и субботе циклон немного ослабеет.

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию

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