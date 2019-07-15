Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную РоссиюREGNUM вчера в 22:40
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля. Ожидается, что к четвергу циклон достигнет столичного региона. К пятнице и субботе циклон немного ослабеет.
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с чего всё началось
Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.Известиявчера в 20:32
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Культура
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Политика
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Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
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Авто
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Общество
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Политика
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По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Экономика
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В маркетинговом сезоне 2018/2019 "Русагро" экспортировала 118 тысяч тонн кукурузы и 9 тысяч тонн сои на рынки Восточной Азии.
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Общество
Минприроды России предлагает ввести ЕГЭ по экологии
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Тульскую область с рабочим визитом посетит Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
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Обновлено в 03:05
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Медики рассказали, как обезопасить себя от ожогов борщевика
Если сок борщевика попал на кожу, медики рекомендуют немедленно обработать пораженные участки обильным количеством проточной воды с мылом.
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Ранее сообщалось, что жена Невзорова расплатилась с его умирающей от рака экс-супругой.
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В Москве автомобилям социального такси разрешили ездить по выделенкам
Легковые автомобили социального такси стали передвигаться по выделенным полосам в Москве.
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Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
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