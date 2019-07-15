Циклон принесет сильные грозовые дожди на территорию Центрального федерального округа (ЦФО). Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.

Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России

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