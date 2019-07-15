Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную РоссииИзвестия вчера в 20:32
Циклон принесет сильные грозовые дожди на территорию Центрального федерального округа (ЦФО). Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 00:11, Вашингтон
Политика
В США решили ужесточить правила предоставления убежищ для мигрантов
Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 18:08
Наука
Ученые выяснили, какая группа крови неуязвима перед раком
Выяснилось, что у обладателей II группы крови риск возникновения рака желудка намного выше, чем у обладателей других групп крови.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
В Крыму ответили на заявление Турчинова об уничтожении моста
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Япония отказалась направлять военных к берегам Ирана
В ответ Тегеран обвинил окружение президента США Дональда Трампа в стремлении развязать войну между Ираном и США, а также пообещал экспортировать нефть «при любых обстоятельствах».
Обновлено вчера в 23:58
Интернет
Найден способ взломать любой Instagram за десять минут
Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.
Обновлено вчера в 22:52
Культура
Александр Сокуров закрывает свой фонд поддержки кино
Напомним, что в декабре 2018 года ФСБ и полиция Петербурга проводили проверку в фонде "Пример интонации".
Обновлено вчера в 19:13
Наука
Риск развития деменции снизится, если вести здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни снижает риск развития деменции, даже если имеется к нему предрасположенность.
Обновлено вчера в 17:54
Экономика
Китай продолжает снижать темпы роста ВВП
В докладе отмечается, что по сравнению с первым кварталом текущего года динамика по итогам января-июня замедлилась на 0,5 п. п. При этом в июне темпы роста промышленного производства КНР составили 6,3%.
Обновлено 14 июля в 22:34
Армия и оружие
Эрдоган назвал ЗРС С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара сдержала слово и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПВО - зенитно-ракетные системы С-400 "Триумф".
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
США собираются предложить России новую ядерную сделку
Соединенные Штаты намерены предложить России новое соглашение о ядерном оружии в ходе встречи представителей стран в швейцарской Женеве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в американских властях.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр
Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:07
Футбол
ЦСКА может пополнить нападающий «Интера»
По информации Tuttomercatoweb, нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в ЦСКА.
Обновлено вчера в 22:59
Здоровье
Врач перечислила, что поможет убить вредные бактерии в курином мясе
«Вечерняя Москва» попросила экспертов — врачей и инфекционистов — прокомментировать результаты исследования.
Обновлено вчера в 14:01
Экономика
Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили долги по зарплате
Предприятия Кузбасса за месяц вдвое увеличили задолженность по заработной плате перед сотрудниками - до 110,5 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено вчера в 13:13
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Обновлено вчера в 09:24
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Наука
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Ученые из Американской академии неврологии рассказали о простых и доступных способах, которые могут отсрочить старение мозга, а также избежать различных видов когнитивных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В России отреагировали на санкции ЕС против Турции
Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.
Обновлено вчера в 20:51
Армия и оружие
Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ
Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Технологии
Облачный сервис защитит биометрические данные россиян
Оператор единой биометрической системы «Ростелеком» подтвердил, что разработка облачного сервиса шифрования биометрии завершится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд
Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено вчера в 19:17
Футбол
«Сельта» арендовала защитника «Валенсии» Саэнса
Ранее 22-летний футболист выступал за «Тенерифе» в Сегунде и провел за команду более сотни матчей.
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Число погибших при ЧП на реке в Якутии возросло до семи
Обновлено вчера в 14:25
Спорт
Собака Загитовой поучаствовала в #BottleCapChallenge
Собака спортсменки Масару породы акита-ину открыла бутылку лапой. Россиянке подарили щенка после победы на Играх-2018 в Пхенчхане.
Обновлено вчера в 17:03
Наука
Названы лекарства, которые нужно немедленно выбросить из дома
Медики из Франции утверждают, что эффективность препарата не доказана, а побочные реакции от его применения встречаются часто.
Обновлено вчера в 13:52