Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских острововКамчатка-Информ 26 марта в 18:27

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в Тихом океане в районе Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания

Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
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Новейшие препараты от рака начнут применять в Москве с 1 апреля

В столице с 1 апреля текущего года от шести видов рака начнут лечить по федеральным клиническим рекомендациям, сообщил главный внештатный специалист-онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.
Обновлено в 09:59
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Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

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ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина

Обновлено в 06:55
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В Поронайске для «Развития территорий» выбрали проекты, предложенные жителями райцентра и Вахрушева

В Поронайске состоялось итоговое собрание делегатов в рамках областного конкурса "Развитие территорий".
Обновлено в 17:54
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

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Общество

Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
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Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено в 19:00
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Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
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Политика

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Здоровье

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Команда хирургов университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
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Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

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Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
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Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
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Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
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В Сети показали тизер Ford Escape

Как сообщалось ранее, Ford Kuga четвертого поколения построят на базе новой глобальной платформы C2, которую уже «опробовали» на последнем Ford Focus.
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