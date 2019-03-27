Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских острововКамчатка-Информ 26 марта в 18:27
Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в Тихом океане в районе Командорских островов, сообщили РАИ «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в камчатском филиале Геофизической службы РАН.
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Спасатели обследуют здания после сильного землетрясения в Петропавловске-Камчатском
Народные новости19:13
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