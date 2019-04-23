Происшествия
Сильное землетрясение магнитудой 6,5 произошло на ФилиппинахГазета.Ru 02:00
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Филиппинах, передает Reuters со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS). Как отмечается, это случилось на острове Самар.
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Авто
Владельцы Hyundai и KIA смогут управлять автомобилями через смартфон
Обновлено вчера в 02:15
Шоу-бизнес
Вышедшая из психушки Бритни Спирс ужаснула фанатов
Увиденное ужаснуло фанатов: Бритни выглядела отекшей, непричесанной и отстраненной от происходящего.
Обновлено в 04:07
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу, на Украину и в страны Балтии.
Обновлено в 03:29
Гаджеты
Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору
Полная зарядка в большинстве случаев приводит к уменьшению срока службы аккумулятора.
Обновлено в 01:25
Политика
Познер назвал «слепотой» отрицание демократии на Украине
Фрагмент передачи был опубликован на сайте "Познер.Online". По его словам, в этой стране действительно есть демократия.
Обновлено в 03:01
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
Обновлено в 03:46
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Финансы
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро
За I квартал текущего года реальный эффективный курс рубля вырос на 3,6%, в том числе к доллару — на 4%, а к евро — на 5,2%.
Обновлено вчера в 03:54
Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Судья подал иск против Порошенко
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против украинского лидера Петра Порошенко. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы
Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В России в преддверии Пасхи не нашли высококачественных яиц
«По результатам исследования 2019 года яиц высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:00
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком 24-го тура РПЛ
Обновлено в 02:40
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Экономика
Сбербанк зарегистрировал товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер", следует из базы данных "СПАРКа".
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
На российскую 3624-ю авиационную базу на аэродроме Эребуни в Армении поставят многоцелевые истребители поколения 4++ Су-30СМ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Автопроизводитель уверен в успехе Triber и планирует продавать более 60 тыс. экземпляров модели ежегодно.
Обновлено в 04:11
Общество
В Минтруде заявили о снижении смертности на производстве
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что смертность на производстве снизилась более чем в два раза с 2007 года.
Обновлено в 03:38
Здоровье
В России предлагают отказаться от бесплатных абортов
Жесткие финансовые меры были предложены участниками II Гиппократовского форума, исполнительным директором которого является священник.
Обновлено в 01:51
Общество
Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Полиция Шри-Ланки арестовала 40 человек после серии терактов
Сотрудники правоохранительных органов Шри-Ланки задержали 40 человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля терактам на острове.
Обновлено в 02:28
Политика
Индия и США предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов
Власти Шри-Ланки еще в начале апреля получали от спецслужб США и Индии предупреждения об опасности террористических актов в храмах и туристических местах, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономики страны Харшу де Силву.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
СК допросит Ахмеда Закаева по убийству Анны Политковской
Следствие допросит Ахмеда Закаева по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, сообщила РИА Новости адвокат потерпевших Анна Ставицкая.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Уже поругались: во Владивосток прилетел самолёт со спецслужбами КНДР
В Приморье готовятся к встрече лидеров двух государств. В международном аэропорту Владивостока приземлился самолёт из КНДР.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Певица МакSим разбилась в автокатастрофе
Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) стала жертвой страшного ДТП. В Сети появились первые фото покалеченной артистки.
Обновлено в 04:12
Экономика
«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
Объём чистой прибыли «Северстали» в первом квартале 2019 года составил $428 млн (27,3 млрд рублей) по МСФО, что на 7,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчёте о финансовых результатах работы предприятия.
Обновлено в 04:10