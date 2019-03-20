Экономика
Сильное кредитование и слабый рост депозитов препятствуют смягчению монетарной политики ЦБ РФFinam.Ru 13:00
Комбинация сильного кредитования и слабого роста депозитов является препятствием для смягчения монетарной политики.
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Употребление горячего чая связано с повышенным риском развития рака пищевода, выяснила международная научная группа.
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Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
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Полиция возбудила дело о клевете по заявлению Рогозина
"Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства", - сказал представитель "Роскосмоса".
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Несмотря на то, что надвигается катастрофа, паниковать не надо
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Общество
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Всего по стране вне зоны гарантированного цифрового эфирного наземного телевещания находятся 800 тысяч домохозяйств, при этом около 300 тысяч из них уже являются клиентами одного из четырех операторов спутникового телевидения, сообщил замглавы Минкомсвязи.
Обновлено в 09:55
Происшествия
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Технологии
Во «ВКонтакте» появилась возможность создавать постеры
Свои фоны для постеров могут загружать пользователи и паблики "ВКонтакте".
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Барецкий считает, что на решение Шнурова могла повлиять его новая супруга Ольга Абрамова.
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Обновлено в 08:20
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Генпрокурор Украины заявил о переданном послом США списке «неприкасаемых»
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Авто
В Беларуси выпустят пилотные партии двух моделей Geely
Для изучения спроса новинки выпустят пилотными партиями по 100 экземпляров.
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Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Футбол
Юношеская сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в Краснодаре
Юношеская сборная России (игроки 2000 года рождения) на поле в Краснодаре не смогла переиграть команду Азербайджана в стартовом матче Элитного раунда Евро-2019.
Обновлено в 11:52
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МИД: Россия ответит на санкции Австралии
В российском МИД заявили, то санкции, введенные Австралией против семи россиян из-за ситуации в Керченском проливе, не пройдут незамеченными.
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Радован Караджич получил пожизненное
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Общество
В России 50 тысяч судебных приговоров написаны почти под копирку
В 50 тысячах судебных актах текст каждого решения на 80 процентов совпадал хотя бы еще с одним вынесенным вердиктом.
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По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
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Обновлено вчера в 14:19
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Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
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Общество
Совет директоров «Эха Москвы» назначил Венедиктова главным редактором
Совет директоров радиостанции «Эхо Москвы» назначил Алексея Венедиктова главным редактором.
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В Италии водитель поджёг автобус с детьми
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Новый Nissan Juke вышел на дорожные тесты
Японская компания Nissan приступила к дорожным испытаниям предсерийных экземпляров кроссовера Juke нового поколения.
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