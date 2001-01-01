Финансы
Сильная статистика по занятости в США существенно сокращает вероятность повышения ставки ФРС сразу на 50 бп - ИК «Велес Капитал»Финмаркет 11:35
Днем американская валюта лишь усилила свое преимущество после выхода данных по рынку труда в США за июнь. В частности, уровень безработицы вырос с 3,6% до 3,7%, а темп роста заработных плат оказался ниже прогнозов участников рынка.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
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Мужская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Азербайджана в стартовом матче 1-го этапа Евролиги.
Обновлено в 14:18
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Омбудсмен рассказала о судимости тети пострадавшей в Ингушетии девочки
Тетя попавшей в больницу в Ингушетии девочки воспитывала ее без официальной опеки и ранее была судима за причинение тяжкого вреда здоровью, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Единоборства
Нурмагомедов считает, что боец Пуарье не соответствует ему по уровню
Обладатель титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сказал, что считает, что американец Дастин Пуарье является бойцом более низкого уровня, чем он.
Обновлено в 18:58
Футбол
«Зенит» вылетел в Москву на матч за Суперкубок России
Санкт-петербургский «Зенит» отправился в Москву на матч Олимп-Суперкубок России, где сыграет с «Локомотивом».
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Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Политика
Секретные документы о химическом оружии Британии найдены на помойке
Тысячи страниц секретной документации о деятельности военной химической лаборатории в Портон-Дауне были найдены в мусорном баке на автомобильной стоянке на севере Лондона.
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Политика
В «Нафтогазе» предупредили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Основатель «Домашних денег» Бернштам арестован в Москве
Основатель «Домашних денег» Евгений Бернштам задержан в Москве и помещен под арест на 16 суток, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Кузьминского суда.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Космос
LightSail 2 отправляет свои первые сигналы обратно на Землю
Вчера космический корабль отправил свой первый сигнал обратно на Землю.
Обновлено в 03:49
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
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Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
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Происшествия
Стало известно, как нашли кассиршу, укравшую 20 млн рублей из банка
Отец кассирши из Салавата, которая 27 мая похитила из банка, где работала, более 20 миллионов рублей, опроверг слухи о том, кто выдал его дочь полиции.
Обновлено в 06:00
Культура
Книги сюрреалистов на аукционе в Париже продали на €8 млн
Аукционный дом Christie's продал произведения знаменитых авторов-сюрреалистов на сумму более €8 млн.
Обновлено в 18:19
ЖКХ
«РВК-Центр» расширяет сеть нетарифных услуг
Чтобы быть максимально понятным и удобным для абонентов, «РВК-Центр» активно изучает спрос потребителей и формирует перечень актуальных услуг.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие
Эрдоган призвал Хафтара прекратить боевые действия в Ливии
«Президент [Турции Тайип Эрдоган] подтвердил свою поддержку признанному международным сообществом правительству [Фаиза Сараджа] и призвал к прекращению незаконных нападений, осуществляемых силами [командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы] Хафтара», – приводит ТАСС заявление администрации турецкого лидера со ссылкой на Agence France-Presse.
Обновлено в 18:48
Происшествия
Власти Петербурга выделят семьям погибших подводников по 1 млн рублей
Семьям моряков, погибших при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море, выделят материальную помощь в размере 1 млн рублей на семью за каждого погибшего.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Дмитрий Иванов прокомментировал их развод
Эстрадная исполнительница Лолита Милявская сегодня днем, четвертого июля, неожиданно сообщила подписчикам, что расстается со своим молодым мужем Дмитрием Ивановым, с которым она прожила в браке двенадцать лет.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
В «Москва-Сити» появится смотровая площадка на высоте 400 метров
В небоскребе "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" откроют смотровую площадку на высоте 400 метров, она станет самой высокой в российской столице, рассказал журналистам в пятницу архитектор проекта Сергей Скуратов.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь раскрыла секрет, как выглядеть моложе на 10 лет
Одним из секретов, который позволяет ей выглядеть моложе, актриса считает занятия йогой.
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Культура
Туктамышева отказалась от номера со стриптизом
Во время номера фигуристка исполняла стриптиз. Позднее она призналась, что ей нравится быть секс-символом российского фигурного катания.
Обновлено в 15:09
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Huawei представит свою операционную систему HongMeng 9 августа
Что касается мобильной операционной системы HongMeng, то информации про нее пока очень мало.
Обновлено в 08:34