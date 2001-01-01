Футбол
Силлессен решил остаться в «Барселоне»Бомбардир.ру 01:32
Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен не планирует летом уходить из каталонского клуба. Об этом сам голландец рассказал в эфире клубного телевидения в фильме, посвященном новичку команды Френки де Йонгу.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
Обновлено в 15:46
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено в 22:18
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Общество
Жители Бишкека устроили давку из-за бесплатных бургеров от Тимати
Раздача бесплатных бургеров из рук главы лейбла Black Star Тимати около одного из торговых центров Бишкека закончилась традиционной давкой.
Обновлено в 21:21
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:17
Авто
Транспортный налог хотят привязать к массе автомобиля
Предложение привязать сумму транспортного налога к массе авто появилось на портале РОИ - Российской общественной инициативы.
Обновлено в 06:50
Политика
Захарова предложила журналисту Закарии извиниться перед россиянами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook посоветовала американскому журналисту Фариду Закарии, обвинившему в 2017 году Дональда Трампа в сговоре с Кремлем, принести свои извинения как самому Трампу, так и всем россиянам.
Обновлено в 19:50
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Политика
Замглавы МИД Британии ушел в отставку из-за Brexit
Заместитель министра иностранных дел Великобритании Алистер Берт ушел в отставку, чтобы проголосовать против намерения правительства делегировать парламенту полномочия контролировать процесс Brexit.
Обновлено в 19:31
Технологии
Рогозин: В России создадут беспилотный трамвай
Обновлено в 07:55
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать перед Путиным на колени
Владимир Зеленский, являющийся кандидатом на пост президента Украины и занимающий лидирующее место в процессе предвыборной гонки, объяснил свои слова «о готовности встать на колени перед президентом России Владимиром Путиным», сообщают «РИА новости».
Обновлено в 13:46
Политика
В США приняли законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле
Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект, который предполагает, что американские власти будут бороться с российским влиянием в Венесуэле.
Обновлено в 22:42
Экономика
Омбудсмен Титов вступился за импортеров кормов для животных
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо вице-премьеру РФ Алексею Гордееву с просьбой разобраться с правовой коллизией, из-за которой импортеры кормов для животных в РФ рискуют столкнуться с массовым доначислением НДС на общую сумму в 2,5 миллиарда рублей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В России может появиться мобильный оператор для военных
Издание сообщает, что мобильный оператор для военных будет работать на сетях компании Tele2.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Волгоградское здравоохранение переходит на «бережливое производство»
Всего в ближайшие пять лет в региональном здравоохранении реализуют 42 основных проекта – губернатор Андрей Бочаров недавно представил ключевые из них президенту Владимиру Путину и заручился его поддержкой в этой работе.
Обновлено в 13:43
Гаджеты
Компания Nintendo выпустит две новые версии консоли Nintendo Switch
Компания Nintendo планирует выпустить две новые версии игровой консоли Nintendo Switch уже этим летом.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено в 22:56
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные
24 марта в Венесуэлу приземлились два самолета со ста российскими военнослужащими. Лайнеры также доставили 35 т груза.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие
Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел
Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщили в понедельник, 25 марта, в армейской пресс-службе.
Обновлено в 12:25
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
Обновлено в 18:18
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24
Общество
Россиянка вошла в шорт-лист фотоконкурса Sony World Photography Awards
Живущая в Италии выпускница московского Института культуры Карина Бикбулатова вошла в шорт-лист премии в профессиональной категории "Открытие" с серией фотографий "Две параллели".
Обновлено в 20:44
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00