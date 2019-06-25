Футбол
Силлессен прошел медобследование для «Валенсии»Soccer.ru 07:44
Испанская пресса сообщает, что голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен прошел медицинское обследование для "Валенсии".
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество
ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году
Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Экономика
«Такая счастливая, очень большая нам помощь»: сахалинские пенсионеры о прибавке в тысячу рублей
Недавно в Сахалинской области появилась дополнительная выплата для неработающих пенсионеров, имеющих "северный стаж" от 35 лет.
Обновлено в 20:20
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Экономика
Китай отказался от канадского мяса
Пекин потребовал от канадских властей провести расследование, которое показало, что 188 ветеринарных сертификатов на мясо были поддельными.
Обновлено в 20:57
Футбол
Ринат Билялетдинов: «Для „Краснодара“ этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам»
Думаю, для «Краснодара» этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам.
Обновлено в 18:46
Экономика
Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование
Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
Обновлено в 20:35
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено в 14:00
Политика
Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа
Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика
Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий
В ночь на вторник, 25 июня, депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, позволяющую России вернуться к работе в ассамблее.
Обновлено в 13:44
Политика
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Политика
Трамп заявил об обеспокоенности условиями содержания мигрантов
Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.
Обновлено в 16:10
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика
Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Кино
В России покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал»
В российский прокат выйдет новая версия фильма "Мстители: Финал". "Мстители: Финал" выйдут на экраны кинотеатров в формате IMAX.
Обновлено в 11:21
Политика
Компании США обошли запрет Трампа по Huawei
Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета
Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.
Обновлено в 05:27
Кино
Томаш Кот сыграет Николу Теслу в байопике Ананда Такера
Польский актер Томаш Кот исполнит роль сербского изобретателя Николы Теслы в фильме о жизни ученого.
Обновлено в 11:09
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Финансы
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00