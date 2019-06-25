Футбол

Силлессен прошел медобследование для «Валенсии»Soccer.ru 07:44

Испанская пресса сообщает, что голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен прошел медицинское обследование для "Валенсии".
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«Валенсия» намекнула на переход Силлессена (видео)

Советский спорт16:49

Вратарь «Барселоны» прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Матч ТВ11:59

Вратарь «Барселоны» Силлессен прошел медосмотр для перехода в «Валенсию»

Sport24.ru12:39

«Валенсия» анонсировала трансфер, не назвав игрока. Ранее Силлессен прошел медосмотр

Бомбардир.ру16:36

«Валенсия» анонсировала трансфер Силлессена

Soccer.ru15:11

«Валенсия» намекнула на подписание Силлессена. Оранжевыми кломпами

Спорт-Экспресс16:05

«Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето

Sports.ru07:22
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Происшествия

В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков

Информацию проверят Сегодня стало известно, что глава Бурятии Алексей поручил создать межведомственную комиссию по обращению жителей Россошино.
Обновлено в 01:47
Транспорт

Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера

«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Общество

ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году

Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.
Обновлено в 19:44
Здоровье

Внешние признаки могут указать на онкологию

Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено вчера в 13:11
Энергетика

Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Экономика

«Такая счастливая, очень большая нам помощь»: сахалинские пенсионеры о прибавке в тысячу рублей

Недавно в Сахалинской области появилась дополнительная выплата для неработающих пенсионеров, имеющих "северный стаж" от 35 лет.
Обновлено в 20:20
Кино

Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»

Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено в 18:01
Экономика

Китай отказался от канадского мяса

Пекин потребовал от канадских властей провести расследование, которое показало, что 188 ветеринарных сертификатов на мясо были поддельными.
Обновлено в 20:57
Футбол

Ринат Билялетдинов: «Для „Краснодара“ этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам»

Думаю, для «Краснодара» этот турнир будет полезен с точки зрения подготовки к официальным матчам.
Обновлено в 18:46
Экономика

Жара подстегнула продажи мороженого, самым дорогим оно стало в Петербурге - исследование

Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".
Обновлено в 20:35
Общество

Москвичка обвинила команду Малахова в похищении ее 75-летнего отца

Обновлено в 18:25
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено в 14:00
Политика

Вдова Доренко ответила на оскорбления Соловьева в адрес покойного мужа

Вдова Сергея Доренко Юлия прокомментировала в Telegram слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее покойного мужа предателем.
Обновлено в 21:15
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Политика

Россия отказалась выбирать генсека ПАСЕ до подтверждения полномочий

В ночь на вторник, 25 июня, депутаты ПАСЕ проголосовали за резолюцию, позволяющую России вернуться к работе в ассамблее.
Обновлено в 13:44
Игры

Стартовало тестирование военного шутера «Калибр» от Wargaming и 1C

Обновлено в 07:25
Политика

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

Реакция в России и в мире Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возвращении российской делегации в ПАСЕ, назвал этот факт не победой дипломатии, а победой здравого смысла, и подчеркнул, что Ассамблея не может полноценно работать без Москвы.
Обновлено в 20:01
Политика

Трамп заявил об обеспокоенности условиями содержания мигрантов

Президент США Дональд Трамп заявил, что обеспокоен условиями содержания мигрантов во временных центрах размещения.
Обновлено в 16:10
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Хоккей

Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Политика

Пушков высмеял реакцию МИД Украины на возвращение России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию МИД Украины на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о возвращении российской делегации.
Обновлено в 19:00
Кино

В России покажут расширенную версию фильма «Мстители: Финал»

В российский прокат выйдет новая версия фильма "Мстители: Финал". "Мстители: Финал" выйдут на экраны кинотеатров в формате IMAX.
Обновлено в 11:21
Политика

Компании США обошли запрет Трампа по Huawei

Американские компании продолжают поставлять Huawei процессоры, несмотря на запрет президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 18:51
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней этого лета

Самые жаркие дни в регионах средней полосы России наступят в конце июля, в конце август будет тепло в приморских городах.
Обновлено в 05:27
Кино

Томаш Кот сыграет Николу Теслу в байопике Ананда Такера

Польский актер Томаш Кот исполнит роль сербского изобретателя Николы Теслы в фильме о жизни ученого.
Обновлено в 11:09
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Финансы

Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина

В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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