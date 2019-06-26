Футбол

Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 млн евроSports.ru вчера в 15:43

«Валенсия» купила вратаря «Барселоны» Яспера Силлессена. Сумма сделки составила 35 миллионов евро.
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Марк-Андре тер Штеген – Силлессену: С нетерпением жду возможности сыграть против тебя

Советский спортвчера в 17:43

Силлессен: «Я прямо сказал, что хочу перейти в „Валенсию“»

Бомбардир.рувчера в 16:15

«Барселона» объявила о переходе Силлессена в «Валенсию»

Матч ТВвчера в 15:48

«Валенсия» купила у «Барселоны» Силлессена и презентовала его в оранжевых кломпах

Спорт-Экспрессвчера в 15:36

👣Силлессен в «Валенсии», вратарь из Серии C в «Спартаке», еще один колумбиец в «Зените». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ruвчера в 16:15

«Барселона» объявила о переходе Силлессена в «Валенсию» за 35 млн евро

Sport24.ruвчера в 15:36

«Барселона» заработала на трансфере Силлессена 35 млн евро

Soccer.ruвчера в 15:47
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 00:54, Вашингтон
Политика

Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
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Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 14:28
Экономика

Власти ограничат хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Обновлено вчера в 03:18
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России

Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено вчера в 04:03
Общество

В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Кино

Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено вчера в 10:42
Энергетика

Независимые АЗС просят предотвратить «деградацию» топливной отрасли

Союз независимых АЗС предлагает министру финансов кратно уменьшить акцизы и перенести налоговую нагрузку с нефтеперерабатывающей отрасли и розничных продавцов на добывающий сектор.
Обновлено вчера в 08:06
Политика

Компания «Хуавей» проиграла в суде Техаса

Суд штата Техас не удовлетворил иск компании "Хуавей" к американскому стартапу "Си-Эн-Экс Лабс".
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Томске загорелась колония, осужденных эвакуировали

Обновлено в 00:39
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено вчера в 16:34
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Кино

Умер известный американский актер Билли Драго

Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Гаджеты

Oppo MeshTalk позволяет звонить и общаться без Wi-Fi и сотовых сетей

Oppo анонсировала новую запатентованную коммуникационную технологию, позволяющую людям звонить или общаться на средних расстояниях без использования сотовых сетей, Wi-Fi или Bluetooth.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие

Командование ВС США следит за зашедшим в Гавану «Адмиралом Горшковым»

Обновлено вчера в 21:23
Здоровье

Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах

К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
Обновлено вчера в 09:40
Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководства

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Мэр Нью-Йорка расценил Россию как главную угрозу США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что Россия является главной геополитической угрозой во время первых теледебатов кандидатов в президенты США от демократов.
Обновлено в 00:21
Политика

Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков

Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

United Airlines продлила запрет на полеты Boeing 737 MAX до 3 сентября

Авиакомпания United Airlines продлила остановку своего парка Boeing 737 MAX до 3 сентября, в результате будут отменены 1,3 тысячи рейсов в июле, 1,9 тысячи рейсов в августе, говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16
Музыка

Альбом Купера и Гаги стал самой продаваемой пластинкой в мире

Собранные в альбом саундтреки из фильма «Звезда родилась» (A Star is Born) продали тиражом в шесть миллионов копий по всему миру.
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Кино

На Сахалине во второй раз проходит фестиваль «Утро Родины»

"Утро Родины" - единственный в России фестиваль отечественного телевизионного кино, которое, как известно, по многим рейтингам давно обогнало иностранное.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Жилой дом в Вене частично обрушился в результате взрыва

Как уточняет ТАСС, в результате взрыва на улице Прессгассе дом частично обрушился с лицевой стороны.
Обновлено вчера в 11:50
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Яспер Силлессен
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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