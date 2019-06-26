Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов евроРИА Новости 15:55

"Барселона" на своем официальном сайте сообщила, что сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Силлессен перешел в "Барселону" из амстердамского "Аякса" летом 2016 года, стал с каталонцами двукратным чемпионом Испании.

Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов евро

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