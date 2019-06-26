Футбол
Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионовБомбардир.ру 15:54
«Барселона» объявила о трансфере вратаря Яспера Силлессена в «Валенсию». Валенсийский клуб заплатит 35 миллионов евро за переход футболиста.
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Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
Обновлено в 16:34
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный риск
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Воткнувшего в петербуржца карабин сотрудника ФСБ осудят
Военная прокуратура ЗВО Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника ФСБ, который в ходе обыска загородного дома предпринимателя воткнул ему в энное место карабин «Тигр», об этом пишет «ФедералПресс».
Обновлено в 13:58
Политика
В Словакии поддержали восстановление полномочий России в ПАСЕ
Большая часть членов делегации Словакии на сессии ПАСЕ проголосовали за возвращение прав делегации России, при этом против проголосовал лишь один её член, злоупотребив полномочиями при подписании совместного документа шести других стран.
Обновлено в 18:14
Общество
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено в 17:48
Общество
Россиянку оштрафовали за танец на фоне Кургана Бессмертия
Обновлено в 17:38
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Водитель без прав сбил коляску с ребенком в Петербурге
Обновлено в 17:38
Космос
Робот «Роскосмоса» вызвал замечания у космонавтов
Обновлено в 05:30
Кино
Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс снимется в комедийном сериале
Мэйси Уильямс, знаменитая ролью Арии Старк в «Игре престолов», снимется в комедийном сериале «Две недели, чтобы жить».
Обновлено в 06:51
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
18 лет колонии: суд в Ростове вынес приговор боевику
Боевик Тимур Тумгоев получил 18 лет колонии строго режима.
Обновлено в 06:40
Общество
Обои для маленькой кухни: как визуально увеличить пространство
В конце прошлой части были упомянуты фотообои — современный и модный элемент интерьера, который не только радует глаз, но также может послужить в визуальном расширении площади.
Обновлено в 09:25
Футбол
Фарфан пройдёт обследование в Барселоне на следующей неделе
Полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан на следующей неделе отправится в Барселону, сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Обновлено в 16:24
Транспорт
В Братске обсудили национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
В администрации Братска состоялось рабочее совещание по вопросу реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Братской агломерации.
Обновлено в 07:58
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендует вернуть российской делегации полномочия
Комитет ПАСЕ по мониторингу представил доклад, в котором рекомендовал вернуть российской делегации полномочия, но на определенных условиях.
Обновлено в 04:43
Общество
Общественники предложили обучать омичей правилам обращения с мусором
Самые актуальные проблемы затронули сегодня общественники. Это размер платы и регулярность вывоза мусора.
Обновлено в 10:24
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Россия предложила Китаю купить еще одну партию Су-35
Обновлено в 19:55
Политика
В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану
В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Политика
Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали
Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Общество
В Приморье целая отрасль может рухнуть на дно
Отрасль, на которую возлагают большие надежды, вдруг оказалась в заблокированном состоянии.
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Украина начала отвод войск в районе станицы Луганской
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130
В России разрабатывают аналог американской летающей батареи АС-130, пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "армия-2019".
Обновлено в 05:06
Происшествия
Дело московского отравителя передано в ГСУ СК по Москве
Уголовное дело о серии отравлений в Москве с помощью напитков передано из полиции в ГСУ СК по Москве.
Обновлено в 15:00
Политика
Племянница Скрипаля допустила его сделку с Британией
Спецслужбы Великобритании могут скрывать Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, не допуская к ним российских представителей в течение долгих лет.
Обновлено в 01:18
Армия и оружие
Пентагон: Приобретение С-400 обернётся для Турции последствиями
Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер сегодня, 26 июня, предупредил своего турецкого коллегу Хулуси Акара, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не только положит конец участию Турции в программе создания и дальнейшей продажи истребителей пятого поколения F-35, но и нанесет ущерб турецкой экономике в результате санкций США.
Обновлено в 12:14