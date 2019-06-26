Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионовБомбардир.ру 15:54

«Барселона» объявила о трансфере вратаря Яспера Силлессена в «Валенсию». Валенсийский клуб заплатит 35 миллионов евро за переход футболиста.

Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионов

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