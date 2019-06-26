Футбол

Силлессен перешел из «Барселоны» в «Валенсию» за 35 миллионовБомбардир.ру 15:54

«Барселона» объявила о трансфере вратаря Яспера Силлессена в «Валенсию». Валенсийский клуб заплатит 35 миллионов евро за переход футболиста.
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Марк-Андре тер Штеген – Силлессену: С нетерпением жду возможности сыграть против тебя

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«Барселона» объявила о переходе Силлессена в «Валенсию» за 35 млн евро

Sport24.ru15:36

«Барселона» заработала на трансфере Силлессена 35 млн евро

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«Валенсия» купила у «Барселоны» Силлессена и презентовала его в оранжевых кломпах

Спорт-Экспресс15:36

👣Силлессен в «Валенсии», вратарь из Серии C в «Спартаке», еще один колумбиец в «Зените». Трансферный дайджест Sports.ru

Sports.ru16:15

Силлессен: «Я прямо сказал, что хочу перейти в „Валенсию“»

Бомбардир.ру16:15

«Барселона» объявила о переходе Силлессена в «Валенсию»

Матч ТВ15:48
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Политика

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Населенные пункты Иркутской области затопило из-за сильных дождей

Из-за сильных дождей уровень воды в реках поднялся в среднем на два метра. Затоплены целые улицы городов и деревень.
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Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

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Родители учеников красноярской школы № 143 решили поздравить их с выпуском и приготовили необычный торт – бисквит с кремом, в который кондитеры воткнули овальные пластинки с фотографиями каждого из ребят, пишет РИА Новости.
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Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
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Скончался актер и режиссер Валерий Харченко

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Армия и оружие

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
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Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

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Политика

Пушков прокомментировал уход Украины из ПАСЕ

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая подтвердила возвращение полномочий российской делегации в ПАСЕ в полном объеме.
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Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

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Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа

Беременная Симоньян устроила буйные пляски с экс-женой своего мужа Журналистка повеселилась на дне рождения младшей дочери Тиграна Кеосаяна.
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Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
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Происшествия

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после конфликта со стрельбой

Следственное подразделение полиции Владивостока возбудило уголовное дело о хулиганстве по факту инцидента со стрельбой, в котором 22 июня пострадали два человека, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
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Экономика

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита - исследование

Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
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Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

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Обновлено в 08:21
Энергетика

Россияне едут за дешевым бензином в Казахстан

В среду, 26 июня, в телеграм-канале «Усы Пескова» появился ролик, автор которого показывает, как россияне ездят на АЗС в Казахстан, потому что за границей топливо стоит в два раза дешевле.
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В РАН назвали воду в Байкале отравленной

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Армия и оружие

Источник рассказал о переносе сроков запуска спутников «Гонец»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк, планировавшийся на июнь, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:09
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Политика

В РПЦ назвали погибших в годы ВОВ солдат Красной армии «безбожниками»

Кроме всего прочего, по словам настоятеля Белгородской митрополии, выиграть в войне Советскому Союзу удалось лишь благодаря «крещеным людям, который были призваны победить, духовно победить всю эту хорошо отлаженную машину, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духа злобы поднебесной».
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Работница бара плюнула в сына Трампа

Сын президента США Эрик Трамп сообщил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
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Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать, а не учиться

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Кино

Создатель «Чернобыля» назвал цель сериала

Автор сценария и исполнительный продюсер сериала "Чернобыль" Крэйг Мэйзин рассказал, к чему стремились создатели при работе над проектом.
Обновлено в 21:41
Происшествия

Начальник полиции ЗАО Москвы подал в отставку после дела Голунова

Начальник полиции, замглавы управления внутренних дел по Западному округу Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку по выслуге лет.
Обновлено в 11:54
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
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Советский районный суд Брянска оштрафовал горожанку за видеоролик, в котором она танцует на фоне Кургана Бессмертия.
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«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
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Возгорание кровли рынка в саратовском Энгельсе локализовали

Пожарные в среду локализовали возгорание кровли рынка в городе Энгельс Саратовской области на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
Обновлено в 13:14
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Яспер Силлессен
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Нидерландский футболист, вратарь клуба «Барселона» и национальной сборной Нидерландов. Бронзовый призёр чемпионата мира 2014 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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