Футбол

Силкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: Хохлов ничем не удивит СёминаRT на русском 01:55

Известный тренер Сергей Силкин сделал прогноз на московское дерби «Динамо» — «Локомотив», которое состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Силкин о матчах 21-го тура РПЛ

RT на русском02:12
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Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов.
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Дмитрий Хохлов
Российский футболист
российский футболист, полузащитник, выступавший за ведущие российские и европейские футбольные клубы, а также за национальную сборную России. По завершении карьеры игрока, остался в московском «Динамо» в качестве тренера, в июне 2015 возглавил «Кубань».
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Сергей Николаевич Силкин
Футболист
Советский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. Мастер спорта СССР.
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