Футбол
Силкин о матче «Динамо» — «Локомотив»: Хохлов ничем не удивит СёминаRT на русском 01:55
Известный тренер Сергей Силкин сделал прогноз на московское дерби «Динамо» — «Локомотив», которое состоится в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Спорт
Дмитрий Губерниев: «Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас»
Бесплатные тачки даются спортсменам только у нас.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено вчера в 16:17
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Футбол
Енисей — Рубин 0:0 (Перерыв)
Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев призвал болельщиков не обращать внимания на проблемы красноярской команды, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Спасающийся от травли первый муж Началовой нанял адвоката
Обновлено вчера в 18:29
Шоу-бизнес
Мать Марии Максаковой не хотела ее рожать
Певица вспоминает: в детстве у нее был фактически только один родитель – папа, а все потому, что мать, по словам Марии, не хотела ребенка.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Виновник смертельной аварии на Можайке доставлен в Москву из Грозного
Виновный в ДТП с двумя погибшими Муслим Джамбеков доставлен в Москву из Грозного, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 02:46
Политика
В Словакии начался второй тур президентских выборов
В Словакии начался второй тур президентских выборов, в ходе которых граждане должны будут проголосовать за одного из двух кандидатов: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича и адвоката Зузану Чапутову.
Обновлено в 02:14
Общество
Алексей Текслер с семьей прогулялся по вечернему Челябинску
Временно исполняющий обязанности губернатора области Алексей Текслер вечером 29 марта прогулялся с семьей по Челябинску.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
Reuters: Трамп предлагал Ким Чен Ыну отдать ядерное оружие
Обновлено вчера в 20:26
Политика
В Госдепе назвали целью российских военных в Венесуэле помощь с С-300
Российские военные прилетели в Венесуэлу, чтобы восстановить работу систем ПВО С-300, считает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Корабли ЧФ сопровождают фрегаты НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 03:50
Космос
В России создают космическую стиральную машину
Обновлено вчера в 13:56
Технологии
Пять VPN-сервисов отказались сотрудничать с Роскомнадзором
Роскомнадзор 28 марта сообщил, что направил владельцам десяти VPN-сервисов требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС) для блокировки запрещенных в России ресурсов.
Обновлено вчера в 06:29
Общество
На шпиль высотки МИД РФ в Москве вернулась семья соколов-сапсанов
На шпиль здания Министерства иностранных дел России на Смоленской площади Москвы вернулось семейство соколов-сапсанов, обитавшее там еще до реконструкции.
Обновлено в 04:12
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Путин и топ-чиновники Кремля подали декларации о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин и представители руководства администрации Кремля подали декларации о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 11:37
Здоровье
Два жеребенка родились одновременно в Доме ребенка КБР, где детей лечат иппотерапией
Два жеребенка пони родились одновременно в ночь на субботу в специализированном Доме ребенка Кабардино-Балкарии (КБР), где детей с тяжелыми заболеваниями лечат иппотерапией.
Обновлено в 05:04
Общество
Метеоролог рассказал о погоде в Москве в первую неделю апреля
Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал, какая погода ждёт жителей столичного региона на грядущей неделе.
Обновлено в 04:32
Игры
В Star Citizen появились играбельные женщины
Космический онлайновый боевик Star Citizen пребывает в разработке уже восемь лет, и вот игра наконец достигла знаменательной черты.
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Хаджил - как появилась технология, позволяющая сбрасывать технику с самолетов
Во время Второй мировой войны встал вопрос о доставке крупногабаритных грузов по воздуху, а поскольку к этому времени уже появились первые ракетные двигатели, то ученые и инженеры решили использовать ракетную тягу как тормозящий фактор при посадке таких грузов.
Обновлено в 01:38
Музыка
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
В британском городе Брейтри состоялись похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Культура
Международный фестиваль видео-арта состоится в Москве
Жители и гости столицы смогут увидеть работы художников из России, Франции, США и Аргентины, которые будут представлены в рамках фестиваля видео-арта «Сейчас&Потом’19» с 17 апреля по 12 мая.
Обновлено в 04:26
Экономика
Кабмин России поручил провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо
Российское правительство поручило ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минфину провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо.
Обновлено в 04:46