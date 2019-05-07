Футбол

Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апрелеSport24.ru 07:45

Болельщики ЦСКА признали форварда Арнора Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле. Исландец набрал 22% голосов на официальном сайте армейцев.
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Сигурдссон признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

ProstoProSport08:33

Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков

Советский спорт07:47

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле

РИА Новости07:24

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком апреля

Чемпионат07:42

Сигурдссон - лучший игрок ЦСКА в апреле

Евро-футбол.ру07:33

Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апреле

Sport24.ru07:45

Сигурдссон признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Спорт-Экспресс07:20
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Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Обновлено вчера в 19:22
Общество

Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе

Обновлено вчера в 02:29
Происшествия

Суд на месяц продлил арест Шестуна

Басманный суд Москвы продлил до 13 июня срок ареста экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:40
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 07:00
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Экономика

Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию

Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика

«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»

Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила право назвать сына любым именем

Эксперты уверены, что Маркл захочет отличиться и дать первенцу американское имя, об этом пишет Today.
Обновлено в 07:51
Армия и оружие

В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана

Обновлено в 05:27
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:19
Финансы

МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети

На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Политика

Еврокомиссар приехал в Киев для встречи с Зеленским

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан приехал в Киев для переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, выяснила «Европейская правда».
Обновлено в 06:06
Происшествия

В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

Обновлено в 02:00
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение

Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Авто

Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»

Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Финансы

Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу

Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Музыка

Опубликовано видео первой репетиции Сергея Лазарева на «Евровидении»

Обновлено в 07:37
Экономика

Владимир Путин выслушал доклад по кредитованию ОПК

Речь идет уже о почти 200 млрд поддержки предприятий ОПК. А к 2021 году банк сможет кредитовать до 70 процентов оборонных контрактов.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Михалков раскритиковал сюжеты российских ТВ-шоу

Известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты отечественных телевизионных шоу, которые все чаще обсуждают скандалы и занимаются выяснением отношений.
Обновлено в 04:44
Футбол

Гюндоган: «Роналду не играет на одном уровне с Месси»

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил капитана «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Политика

Двух украинских рыбаков освободили в Крыму

Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28
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Гильфи Сигурдссон
Исландский футболист
Исландский футболист, полузащитник клуба «Эвертон» и национальной сборной Исландии.
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Игорь Акинфеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. Капитан клуба ЦСКА (Москва). Бывший вратарь сборной России, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Заслуженный мастер спорта России.
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