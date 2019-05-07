Футбол
Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апрелеSport24.ru 07:45
Болельщики ЦСКА признали форварда Арнора Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле. Исландец набрал 22% голосов на официальном сайте армейцев.
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Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Обновлено вчера в 19:22
Общество
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии
Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз молока и молочной продукции из Белоруссии, введенные в июне прошлого года.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Суд на месяц продлил арест Шестуна
Басманный суд Москвы продлил до 13 июня срок ареста экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:40
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Севастополя
Обновлено в 07:00
Политика
На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Общество
Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
6 мая издание «Лента.ру» сообщило со ссылкой на эксперта по кибербезопасности, знакомого с ходом перепроверки результатов голосования, что «аномальное голосование» за Микеллу Абрамову шло в пяти регионах — в Москве и Подмосковье, в Курской, Калининградской и Кировской областях.
Обновлено в 07:23
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Политика
«Нафтогаз» пожаловался в ЕК на «Газпром» из-за «Северного потока — 2»
Витренко 25 апреля сообщал, что "Нафтогаз" заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган ЕС с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах
Обновлено в 02:33
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила право назвать сына любым именем
Эксперты уверены, что Маркл захочет отличиться и дать первенцу американское имя, об этом пишет Today.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 11:19
Финансы
МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран
Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Калужская полиция начала проверку фотографий кадетов в социальной сети
На днях в одной из калужских групп в социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии, на девушки в кадетских погонах позируют в весьма неприличных позах.
Обновлено в 04:48
Политика
Еврокомиссар приехал в Киев для встречи с Зеленским
Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Иоханнес Хан приехал в Киев для переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, выяснила «Европейская правда».
Обновлено в 06:06
Происшествия
В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
Обновлено в 02:00
Политика
Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Бывшему начальнику управления СК предъявили окончательное обвинение
Бывшему руководителю московского Главного следственного управления Следственного комитета России (СК) Александру Дрыманову предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Обновлено в 04:46
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
Официальные дилеры Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) открыли прием предварительных заказов на новую модификацию модели «УАЗ Хантер», которая получила название «Экспедиция».
Обновлено в 08:45
Финансы
Сбербанк на неделю повысит максимальный процент по вкладу
Сбербанк ко Дню Победы запустит вклад с повышенной процентной ставкой — от 6% до 6,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 07:33
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Экономика
Владимир Путин выслушал доклад по кредитованию ОПК
Речь идет уже о почти 200 млрд поддержки предприятий ОПК. А к 2021 году банк сможет кредитовать до 70 процентов оборонных контрактов.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Михалков раскритиковал сюжеты российских ТВ-шоу
Известный российский кинорежиссер Никита Михалков подверг критике сюжеты отечественных телевизионных шоу, которые все чаще обсуждают скандалы и занимаются выяснением отношений.
Обновлено в 04:44
Футбол
Гюндоган: «Роналду не играет на одном уровне с Месси»
Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган сравнил капитана «Барселоны» Лионеля Месси с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 07:25
Политика
Двух украинских рыбаков освободили в Крыму
Украинских рыбаков, которых задержали в Крыму в сентябре 2018 года, отпустили домой.
Обновлено в 08:28