Футбол
Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКАЧемпионат 06:46
|22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
|36′
Самуэль Жиго
|59′
|68′
Марио Фернандес
|71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
|72′
Самуэль Жиго
|79′
|80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
|88′
|90′+5′
Кирилл Набабкин
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
2 ×
14
Джикия
6
Дантас
25
Мельгарехо
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
9
Мирзов
20
Шюррле
35
Акинфеев
14
Набабкин
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
25
Бистрович
20
Кучаев
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
29
Бийол
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Арнон Сигурдссон, который получил травму в домашней игре 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), вернулся к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения исландский футболист уже пропустил выездной матч 6-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
Захарова прокомментировала возможность возвращения России в G7
Возможность участия России в саммите обсуждали президенты США и Франции Возможность участия РФ в саммите G7 обсуждали по телефону Дональд Трам и Эммануэль Макрон.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
В театре имени Ермоловой сообщили, что на 80-м году жизни умерла народная артистка России Александра Назарова, пишет «Интерфакс».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 06:20
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Футбол
«Динамо» интересуется вратарем «Ромы» Ольсеном
Обновлено в 04:45
Политика
Порошенко вместе с семьей улетел на отдых в Норвегию
Обновлено в 06:29
Политика
WP узнала о рассматриваемых США условиях покупки Гренландии
Администрация президента США обсуждала возможность предложить Дании в рамках сделки по покупке Гренландии ежегодно выплачивать острову субсидию в размере $600 млн, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
В Нидерландах женщину в никабе высадили из автобуса
В понедельник, 19 августа, в муниципалитете Стейн в провинции Лимбург водитель автобуса отказался обслуживать женщину по причине того, что на ней был надет никаб.
Обновлено вчера в 14:32
Здоровье
В Новосибирске начали проводить лучевую терапию детям
Дети в Новосибирской области, нуждающиеся в лучевой терапии, смогут проходить лечение, не выезжая из региона, - в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Е. Н. Мешалкина и Новосибирской клинической центральной районной больнице (НКЦРБ) в Краснообске.
Обновлено в 04:06
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться
Обновлено вчера в 20:00
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено 19 августа в 01:36
Кино
Вышел трейлер хоррора «Оленьи рога» от Гильермо дель Торо
В YouTube опубликован трейлер хоррора «Оленьи рога» Скотта Купера от продюсера Гильермо дель Торо.
Обновлено в 03:43
Политика
В Германии подсчитали траты на размещение военных США в стране
В приведенную сумму входит оплата коммунальных услуг, обслуживание земельных участков и зданий, но при этом не учитываются расходы на строительство, а именно €480 млн — именно столько Германия потратила за семь лет, участвуя в реализации строительных проектов НАТО на своей территории, которыми по большей части пользуются силы США.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Три ребенка пострадали при обвале штукатурки в детсаду Благовещенска
Пострадали от обрушения штукатурки трое детей. Двое уже получили медицинскую помощь, один из них находится дома, другой — в больнице.
Обновлено в 05:46
Здоровье
Дмитрий Медведев обсудил с новгородским губернатором пользу лекций по ЗОЖ
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым сообщил о лекциях по здоровому образу жизни (ЗОЖ), которые каждый месяц проводятся в регионе.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Подмосковье поезд задавил девушку
Прибывшей бригадой медицины катастрофы была констатировала смерть. Транспортная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
Обновлено в 06:10
Происшествия
ГП подала иск о конфискации имущества семьи полковника ФСБ Черкалина
Генпрокуратура России обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на сумму более 6,3 млрд рублей.
Обновлено в 07:26
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
Франк Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»
Бывший полузащитник немецкого футбольного клуба "Бавария" Франк Рибери подписал контракт с итальянской "Фиорентиной".
Обновлено в 06:00
Армия и оружие
Новый компактный пистолет для спецслужб появится в России
Новый компактный пистолет для сотрудников спецслужб создается в России.
Обновлено в 05:29
Футбол
Вильена вызван в сборную Голландии
Полузащитник Краснодара Тонни де Вильена вызван в сборную Голландии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Германией и Эстонией, сообщает официальный твиттер Королевского футбольного союза Нидерландов.
Обновлено в 08:15
Футбол
Роналду заявил, что может закончить карьеру в следующем году
Возможно, что закончу карьеру в следующем году, хотя и не исключаю, что могу играть и до 40 лет.
Обновлено в 05:08
Политика
Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам Москвы 31 августа
Незарегистрированная Либертарианская партия России (ЛПР) подала заявку о проведении 31 августа шествия по бульварам Москвы в столичную мэрию, сообщил глава ЛПР Сергей Бойко в Facebook.
Обновлено в 06:41