Футбол

Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКАЧемпионат 06:46

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
3 фото
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник ЦСКА Арнон Сигурдссон, который получил травму в домашней игре 5-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:0), вернулся к тренировкам в общей группе. Из-за повреждения исландский футболист уже пропустил выездной матч 6-го тура РПЛ со "Спартаком" (1:2).
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Полузащитник ЦСКА Сигурдссон вернулся к тренировкам в общей группе

REGNUM08:13

СМИ: Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА

Матч ТВ07:19

Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА

Чемпионат06:46

СМИ: Сигурдссон вернулся в общую группу ЦСКА

Sportbox.RU07:19
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