Футбол

Сигурдссон стал лучшим игроком ЦСКА в апрелеSports.ru 10:09

Полузащитник Арнор Сигурдссон назван лучшим футболистом ЦСКА в апреле. 19-летний исландский хавбек набрал 22% голосов, опередив вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Николу Влашича. Сигурдссон в прошлом месяце в пяти встречах забил три гола – два «Спартаку» и один «Анжи».
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Назван лучший игрок ЦСКА в апреле

Soccer.ru08:02

Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков

Советский спорт07:47

Сигурдссон признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

Спорт-Экспресс07:20

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком апреля

Чемпионат07:42

Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком команды в апреле

РИА Новости07:24

Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апреле

Sport24.ru07:45

Сигурдссон стал лучшим игроком ЦСКА в апреле

Sports.ru10:09
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Армия и оружие

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Боевики в Сирии два раза за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим из реактивных систем залпового огня.
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Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
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Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
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HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

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Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила об освобождении двух украинских рыбаков.
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Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
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УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
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Неизвестный захватил заложников в табачной лавке под Тулузой

Неизвестный захватил заложников в табачном магазине в коммуне Бланьяк под Тулузой, передаёт портал France Info.
Обновлено в 11:22
Общество

Памела Андерсон посетила Джулиана Ассанжа в тюрьме

Обновлено в 08:30
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
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В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
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Общество

В столице состоялась генеральная репетиция парада Победы

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Обновлено в 08:13
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Еременко стал лучшим игроком «Ростова» в апреле

Обновлено в 09:34
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

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Армия и оружие

Российская армия вооружается бесшумными минометами

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Обновлено в 07:40
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Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 10:38
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
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Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
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Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

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Мать погибшего в «Суперджете» потребовала у СК закрыть «Шереметьево»

Мать одного из жертв катастрофы Sukhoi Superjet 100 в "Шереметьево" направила заявление в Следственный комитет на имя председателя Александра Бастрыкина с требованием приостановить работу аэропорта.
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КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
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Антибиотики нашли в молоке и сметане в Ростовской области

В молоке и сметане, которые продают в Ростовской области, нашли следы антибиотиков.
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Футбол

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Игорь Акинфеев
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Хорватский футболист
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