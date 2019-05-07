Сигурдссон стал лучшим игроком ЦСКА в апрелеSports.ru 10:09

Полузащитник Арнор Сигурдссон назван лучшим футболистом ЦСКА в апреле. 19-летний исландский хавбек набрал 22% голосов, опередив вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Николу Влашича. Сигурдссон в прошлом месяце в пяти встречах забил три гола – два «Спартаку» и один «Анжи».

Сигурдссон стал лучшим игроком ЦСКА в апреле

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