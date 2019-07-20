Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон считает, что московский клуб провел хорошую игру против "Оренбурга" во втором туре чемпионата России. Об этом 20-летний футболист сказал журналистам. В субботу ЦСКА дома обыграл "Оренбург" со счетом 2:1, победный гол на счету Сигурдссона.

Сигурдссон считает, что ЦСКА провел хороший матч против «Оренбурга»

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