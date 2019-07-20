Футбол

Сигурдссон считает, что ЦСКА провел хороший матч против «Оренбурга»ТАСС вчера в 14:56

ЦСКА — Оренбург
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
Никола Власич
30′
Арнор Сигурдссон
38′
40′
Никита Маляров
53′
Виталий Шахов
72′
Тимур Аюпов
Игорь Акинфеев
72′
75′
Тимур Аюпов
Вадим Афонин
78′
Никита Маляров
Джоэл Фамейе
Арнор Сигурдссон
80′
80′
Сергей Терехов
83′
Рикарду Алвеш
Андреа Чуканов
Ильзат Ахметов
87′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
87′
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон считает, что московский клуб провел хорошую игру против "Оренбурга" во втором туре чемпионата России. Об этом 20-летний футболист сказал журналистам. В субботу ЦСКА дома обыграл "Оренбург" со счетом 2:1, победный гол на счету Сигурдссона.
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