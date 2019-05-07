Футбол

Сигурдссон признан лучшим игроком ЦСКА в апрелеСпорт-Экспресс 07:20

В апреле Сигурдссон принял участие в пяти встречах армейцев и забил три гола – два "Спартаку" и один "Анжи" . Болельщики признали Арнора @arnorsigurdsson лучшим игроком #ЦСКА в апреле: https://t.co/Q5nsP0cv4f pic.twitter.com/6jvapjUxTb – ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 7 мая 2019 г.
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Назван лучший игрок ЦСКА в апреле

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Сигурдссона признали лучшим игроком ЦСКА в апреле

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Сигурдссон – лучший игрок ЦСКА в апреле по мнению болельщиков

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Сигурдссон признан лучшим игроком ЦСКА в апреле

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Сигурдссон стал лучшим игроком ЦСКА в апреле

Sports.ru10:09
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