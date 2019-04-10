Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛМатч ТВ 02:17

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 19-летний исландец набрал 21431 голос (55,42%) пользователей социальной сети «ВКонтакте».

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