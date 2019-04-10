Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛМатч ТВ 02:17
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 19-летний исландец набрал 21431 голос (55,42%) пользователей социальной сети «ВКонтакте».
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя сравнивать ситуации с признанием суверенитета Израиля над Голанскими высотами и присоединением Крыма к России, так как они совершенно разные.
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Общество
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
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Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
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В Сети появилось видео с учений ВВС Испании, где из-за жесткой посадки самолета пострадали девять человек.
Обновлено вчера в 21:26
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Костомаров посчитал, что Загитовой лучше уйти из спорта чемпионкой.
Обновлено в 02:47
Футбол
Каррера заявил о готовности работать за пределами Италии
Бывший наставник московского «Спартака» Массимо Каррера открыт для новых предложений и готов работать за пределами Италии.
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Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
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Венесуэла продаёт очередные 8 тонн золота
Объём подготовленного к продаже золота составляет 8 тонн. Всего с начала 2019 года золотые резервы ЦБ Венесуэлы сократились на 30 тонн.
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Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
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«В ходе консультаций Верховный суд и правительство поддержали предложение ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей», — цитирует спикера ГД РИА Новости.
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Происшествия
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В пресс-службе регионального управления ГИБДД 78.ru рассказали, что 10 апреля около 7:10 на 30-м километре Киевского шоссе в Пушкинском районе 36-летний водитель «Лада Ларгус» совершил столкновение со стоящим самосвалом.
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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американец Ти Джей Диллашоу дисквалифицирован на два года.
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Алёна Шишкова надела траур из-за беременности Анастасии Решетовой
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Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Американские ученые из Университета Мичигана обнаружили перспективный способ предотвращать заболевания печени на ранних стадиях.
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США подтвердили продолжение режима санкций против КНДР
Выступая на слушаниях в Сенате США по вопросам бюджета Госдепартамента, Помпео подтвердил, что администрация президента США Дональда Трампа сохраняет свою позицию "максимального экономического давления" в отношении Северной Кореи.
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