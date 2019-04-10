Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛМатч ТВ 02:17

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Происшествия Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.

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Происшествия Адвокат Мамаева подвел итоги допроса свидетелей Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов прокомментировал допрос свидетелей по делу о двух драках, произошедших в центре Москвы в октябре 2018 года.

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Авто Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.

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Наука Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.

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