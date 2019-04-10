Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛМатч ТВ 02:17
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 19-летний исландец набрал 21431 голос (55,42%) пользователей социальной сети «ВКонтакте».
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Футбол
Моуринью оценил шансы «Манчестер Юнайтед» обыграть «Барселону»
Бывший главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «красными» и каталонской «Барселоной».
Обновлено в 08:28
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева доставили в суд
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева доставили в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения их дела по существу, передаёт корреспондент RNS.
Обновлено в 05:41
Экономика
Несколько миллионов россиян ждет снижение зарплаты
Около трех миллионов россиян ждет снижение заработной платы из-за перехода в более низкооплачиваемый сектор, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на РБК.
Обновлено вчера в 16:00
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Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Футбол
СМИ назвали самых дорогих молодых российских футболистов
Самыми дорогими игроками сборной стали два футболиста ЦСКА — нападающий Федор Чалов, стоимость которого оценивается в €10 млн, и полузащитник Иван Обляков (€5 млн).
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Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
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Футбол
Инвентарь Головина в Steam стоит 2 млн рублей
Отмечается, что общая стоимость инвентаря Головина в Steam оценивается в два миллиона рублей.
Обновлено в 12:14
Авто
Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры
В Сети опубликовали фотографии концептуального седана Infiniti Qs Inspiration, мировая премьера которого состоится на автосалоне в Шанхае 16 апреля.
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Происшествия
СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест
СК просит суд перевести под домашний арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, заявили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 06:26
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001-2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд злотых до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено в 13:35
Политика
Аваков выступил против решения Порошенко
Обновлено в 09:45
Экономика
В Минкомсвязи выступили за либерализацию возрастной маркировки в СМИ
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин предложил депутатам Госдумы рассмотреть возможность изменения похода к возрастной маркировке в СМИ с целью увеличения рекламных возможностей для печатной прессы, об этом он заявил в ходе парламентских слушаний в среду.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой
В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Здоровье
Растительная пища значительно снижает риск ранней смерти
Важно, отмечают исследователи из Соединенных Штатов Америки, получать эти элементы именно из пищи, а не посредством пищевых добавок.
Обновлено в 10:55
Общество
В отделениях Почты России могут открыться магазины Fix Price
Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной продажи товаров ритейлера в отделениях почтовой связи, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба регионального отделения «Почты России».
Обновлено в 09:59
Общество
Путин одобрил инициативу о сборе для иностранных туристов в Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с главой города Александром Бегловым, на которой обсуждалось введение туристического сбора в городе.
Обновлено в 09:43
Политика
Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина
Использование обсценной лексики порой необходимо, заявила депутат Госдумы от фракции КПРФ Ольга Алимова в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 05:58
Происшествия
Пожар в здании центра саентологии в Подмосковье потушен
Площадь пожара составила 420 кв. м. Ранее источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что загорелось здание ангарного типа по адресу: Лосино-Петровский, ул. Кирова, 3.
Обновлено в 13:10
Политика
Береза: в ПАСЕ уже спокойно воспринимают слова о российском Крыме
Береза отметил, что со стороны Парламентской ассамблеи не последовало никакой реакции.
Обновлено в 13:14
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Истребители итальянских ВВС перехватили немецкий лайнер
Итальянские истребители Eurofighter Typhoon поднялись с авиабазы «Джойя-дель-Колле» на перехват пассажирского воздушного судна немецкой авиакомпании Tui Fly.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила подкрепление на запад Ливии
Обновлено в 09:42
Политика
Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону
Президент Украины Петр Порошенко и кандидат на пост главы государства Владимир Зеленский проведут переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Счета и имущество Михаила Абызова арестованы судом
На расчетные счета бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова и недвижимость бывшего чиновника наложен арест.
Обновлено в 12:37
Авто
Названы сроки появления нового Suzuki Jimny в России
Что же касается российской цены Jimny, то г-н Юта пока ее не озвучил и пояснил, что она будет определена позже в зависимости от конъюнктуры рынка.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53