Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛМатч ТВ 02:17
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон стал лучшим игроком 22-го тура РПЛ. По итогам совместного голосования РПЛ, «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР 19-летний исландец набрал 21431 голос (55,42%) пользователей социальной сети «ВКонтакте».
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Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв
В МЧС уточнили, что взрыв произошел в квартире на 14-м этаже 17-этажного жилого дома на улице Анатолия Мехренцева.
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Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы
У подозреваемых изъяли несколько видов рыб, занесенных в Красную книгу России Полицейские на Кубани обнаружили 13,5 тонн незаконно выловленной рыбы, сообщает пресс-служба МВД России.
Обновлено в 02:05
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 06:48
Здоровье
Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за вспышки кори
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Обновлено вчера в 23:43
Авто
Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.
Обновлено вчера в 15:08
Экономика
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Из хранилищ Венесуэлы вывезли очередную партию золота, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве страны.
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Политика
Путин прибыл на Арктический форум в Петербург
Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл во вторник в Северную столицу, где он примет участие в международном форуме «Арктика — территория диалога» и проведет ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами.
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Пьяный вандал закрасил памятник защитникам Ленинграда
Полицейские установили, что это 40-летний местный житель. Памятник он закрашивал будучи пьяным и причины пока объяснить не смог.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Политика
Украина пригрозила Скабеевой предупреждением от ПАСЕ
Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
Обновлено вчера в 10:08
Экономика
FT: миноритарии «Ленты» попросят приостановить сделку с Мордашовым
Группа миноритариев «Ленты» направит совместное письмо совету директоров с требованием приостановить продажу 41,9% ритейлера «Севергрупп» Алексея Мордашова, сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
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Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным
Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 11:14
Экономика
«Вертолеты России» планируют увеличить поставки на 25% в 2019 году
Обновлено вчера в 23:28
Энергетика
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $71 за баррель
Добавим, что в марте эксперты американского финансового гиганта Citigroup пересмотрели в сторону повышения свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть эталонной марки Brent.
Обновлено вчера в 02:28
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье
Россиянин отказался от пересадки головы
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Политика
Эрдоган допустил поставку С-400 в Турцию раньше июля
Обновлено в 02:56
Финансы
Минэкономразвития пересмотрело прогноз по курсу рубля
В первом квартале курс сложился на уровне 66,2 рубля за доллар при ожидавшихся ранее 64,2.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Российский танк Т-90 назвали лучшим в мире
В начале марта на учениях армии Китая заметили макет российского танка Т-90.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».
Обновлено в 00:29
Хоккей
Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»
Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Баскетбол
Дирк Новицки объявил о завершении карьеры
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Туве подростки избили до смерти мужчину и изнасиловали его жену
Двое подростков в Кызыле в ходе конфликта избили 40-летнего мужчину, который впоследствии скончался, и надругались над его женой, сообщает СУСК республики.
Обновлено в 01:33
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38