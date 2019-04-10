Футбол
Сигурдссон признан лучшим игроком 22-го тура РПЛRT на русском 02:57
Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон победил в голосовании за звание лучшего игрока 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно результатам голосования болельщиков, Сигурдссон набрал 55,42% голосов в борьбе за звание лучшего игрока 22-го тура, сообщает пресс-служба РПЛ.
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Космос
В аэропорту Благовещенска появилась 12-метровая ракета
Первый пуск с Восточного был осуществлен 28 апреля 2016 года, ракета-носитель «Союз-2» вывела на орбиту космический аппарат «Ломоносов».
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Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Дочь Валерии экстренно прооперировали
Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Александр Кокорин в суде рассказал о состоянии ноги
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в ходе заседания в Пресненском суде Москвы рассказал о состоянии своего здоровья.
Обновлено в 05:40
Финансы
Силуанов назвал сроки принятия закона об ослаблении валютного контроля
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Обновлено в 05:45
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Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Общество
В Архангельске суд оштрафовал трёх протестантов — процесс продолжается
В Октябрьском суде Архангельска продолжается суд над участниками и организаторами митинга против московского мусора.
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Происшествия
Полиция проводит проверку после взрыва в многоэтажке в Екатеринбурге
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Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В пресс-службе Сбербанка сообщают, что специалисты работают над данной проблемой. Технический сбой обещают устранить в ближайшее время.
Обновлено 08 апреля в 04:41
Общество
РБК: в отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
"Почта России" и сеть магазинов с фиксированной ценой товаров Fix Price планируют запустить в качестве эксперимента точки розничной реализации непродовольственных товаров ретейлера в отделениях почтовой связи.
Обновлено в 05:33
Гаджеты
Смартфон Oppo Reno Pro показали на качественном видео
Авторы YouTube-канала Concept Creator опубликовали видео со смартфоном Oppo Reno Pro, который еще не был представлен официально.
Обновлено 08 апреля в 07:53
Политика
Стадион «Олимпийский» получил заявки Зеленского и Порошенко на дебаты
Стало известно, что стадион НСК «Олимпийский» получил заявки на проведение дебатов от действующего президента Украины Петра Порошенко на 14 апреля и от шоумена Владимира Зеленского на 19 апреля.
Обновлено в 05:47
Происшествия
СК назвал число погибших при пожарах в России за год
Отмечается, что наибольшее число пожаров с человеческими жертвами произошло в Московской области (219 погибших в результате 205 пожаров), в Свердловской области (202 пожара с 245 погибшими), а также в Пермском крае, где в результате 199 пожаров погибли 238 человек.
Обновлено в 02:33
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено вчера в 03:11
Политика
Госдума поддержала законопроекты о «шпионской технике»
Госдума приняла в первом чтении поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, уточняющие понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС).
Обновлено в 05:53
Футбол
Адвокат Кокорина призвала журналистов позаботиться о карме
Обновлено в 05:50
Футбол
Каррера: «Есть желание тренировать, жду лучшего предложения»
Экс-рулевой "Спартака" Массимо Каррера заявил, что готов вернуться к работе на тренерском мостике.
Обновлено в 04:44
Общество
Россияне назвали размер зарплаты, необходимой для достойной жизни
Россиянину нужно около 66 тысяч рублей для благополучной жизни, сообщает "Российская газета" со ссылкой на опрос Финансового университета при правительстве России.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Виновен: бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву огласили приговор
Как итог: Игоря Пушкарёва приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 500 миллионов рублей и лишению возможности занимать должности в ближайшие 10 лет.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
В Подмосковье задержан «вор в законе» Казбек Рыжий
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Путин прокомментировал возможность своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного арктического форума оценил перспективы своего визита в Соединённые Штаты, ссылаясь на произведение Ильфа и Петрова "12 стульев".
Обновлено вчера в 15:12
Экономика
FT: группа инвесторов «Ленты» хочет остановить сделку с «Севергрупп»
Группа акционеров «Ленты» направит письмо совету директоров с просьбой приостановить продажу ритейлера компании «Севергрупп» Алексея Мордашова и рассмотреть предложение «Магнита», сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:39
Культура
В России начал работать новый телеканал «Победа»
Обновлено в 01:22
Политика
В Кремле оценили возможность новой сделки с Турцией по С-400
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность заключения ещё одного соглашения с Турцией по поставкам С-400, заявил, что российская сторона готова к расширению военно-технического сотрудничества (ВТС) с Анкарой.
Обновлено в 05:14
Политика
Зеленский задумал исключить Медведчука из группы по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах исключит из переговорного процесса по обмену пленными в Донбассе председателя политического совета украинской «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука как посредника между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:38