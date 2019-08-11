Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче против "Сочи". Судя по всему, футболист повредил голеностоп после подката от Никиты Калугина в центральной части поля. На 28-й минуте Сигурдссона заменил Константин Кучаев.

Сигурдссон получил травму в игре с «Сочи»

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