Футбол

Сигурдссон получил травму в игре с «Сочи»Евро-футбол.ру 12:32

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче против "Сочи". Судя по всему, футболист повредил голеностоп после подката от Никиты Калугина в центральной части поля. На 28-й минуте Сигурдссона заменил Константин Кучаев.
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Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
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