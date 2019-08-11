Футбол
Сигурдссон получил травму в игре с «Сочи»Евро-футбол.ру 12:32
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон получил травму в матче против "Сочи". Судя по всему, футболист повредил голеностоп после подката от Никиты Калугина в центральной части поля. На 28-й минуте Сигурдссона заменил Константин Кучаев.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Работа ливийского аэропорта остановилась после обстрела
Ливийский аэропорт Митига приостановил работу из-за обстрела.
Обновлено в 10:19
Волейбол
Российские волейболисты завоевали путёвку на ОИ-2020
Обновлено в 14:06
Футбол
Бакаев: «Понимаю новичков с полуслова, как и вся команда»
Лучший футболист матча "Ахмат" - "Спартак" (1:3) Зелимхан Бакаев в эфире канала "Матч Премьер" оценил высокий уровень новичков команды.
Обновлено в 17:09
Театры
Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе
Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках
Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Теннис
Серена Уильямс не смогла доиграть финал в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс не смогла доиграть финальную встречу турнира WTA в Торонто, Канада.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Пятеро детей погибли в результате пожара в США
Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Футбол
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Неизвестный по громкой связи оскорбил главного арбитра встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» — «Спартак» Алексея Сухого.
Обновлено в 16:55
Футбол
Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Обновлено в 11:08
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Трагически погиб 15-летний футболист ДФК «Зенит-84»
Обновлено в 13:42
Происшествия
Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Обновлено вчера в 12:55
Технологии
Эксперт физик-ядерщик о ЧП в Архангельске: угрозы для населения не может быть
Заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук и профессор Георгий Тихомиров высказался о ЧП в Архангельске.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова столкнулась со сложностями во время беременности
Анастасия Решетова столкнулась со сложностями во время беременности Фотомодель вынуждена носить бандаж для поддержки живота.
Обновлено в 10:24
Армия и оружие
ВСУ обстреляли эвакуировавших погибшего силовика представителей ЛНР
Вооруженные силы Украины открыли огонь по офицерам ЛНР, которые эвакуировали тело украинского силовика.
Обновлено в 14:25
Политика
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Украинский политолог Павел Рудяков считает, что тема Крыма должна быть запретной для президента Украины Владимира Зеленского в ходе его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Политика
Болтон направляется с визитом в Великобританию
Отмечается, что Болтон станет самым высокопоставленным представителем американской администрации, который нанесёт визит в Великобританию с момента избрания премьер-министром этой страны Бориса Джонсона.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено 09 августа в 04:21
Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58