Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитник Арнор Сигурдссон не занимался вместе с остальной командой на сегодняшней тренировке. Пока исландец находится под наблюдением медицинского штаба из-за травмы лодыжки, полученной в игре 5-го тура против «Сочи».

Сигурдссон не работал в общей группе ЦСКА на сегодняшней тренировке

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