Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитник Арнор Сигурдссон не занимался вместе с остальной командой на сегодняшней тренировке. Пока исландец находится под наблюдением медицинского штаба из-за травмы лодыжки, полученной в игре 5-го тура против «Сочи».

Сигурдссон не работал в общей группе ЦСКА на сегодняшней тренировке

Общество Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре В начале ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ожидают длинные выходные.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил РЕН-ТВ концертный директор артистки Стас Христов.

Авто Началось производство LADA Granta Drive Active «АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.

Политика В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Политика Путин обвинил США в срежиссированной кампании по ДРСМД Президент Владимир Путин в ходе совещания Совета Безопасности РФ заявил о заранее заготовленном США сценарии выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанном с СССР в 1987 году.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Политика Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Авто В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.

Политика Песков анонсировал встречу Путина и Эрдогана Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа проведут переговоры на полях международного авиакосмического салона "МАКС".

Финансы Индексы Уолл-Стрит падают после угроз Трампа в адрес Китая Биржевые индексы США резко падают на фоне угроз президента Дональда Трампа в адрес Китая, свидетельствуют данные торгов.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Общество Кадыров открыл в Чечне самую большую мечеть Европы Самая большая мечеть в Европе открылась в городе Шали в Чечне. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает РИА Новости.

Футбол Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.

Технологии Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Происшествия Титулованный бодибилдер умер в Москве на свой день рождения Вице-президент Федерации Московской области по бодибилдингу Дмитрий Жигулин умер в свой день рождения – ему исполнилось 47 лет.

Политика Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии Президент Украины Владимир Зеленский просил у Белоруссии "какой-то поддержки", заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Политика Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.

Политика Новые санкции против России будут введены 26 августа — Госдеп Государственный департамент США 26 августа введет в действие второй пакет санкций против Российской Федерации в связи с «делом Скрипалей».