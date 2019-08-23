Футбол
Сигурдссон не работал в общей группе ЦСКА на сегодняшней тренировкеSport24.ru 11:00
Как сообщает пресс-служба ЦСКА, полузащитник Арнор Сигурдссон не занимался вместе с остальной командой на сегодняшней тренировке. Пока исландец находится под наблюдением медицинского штаба из-за травмы лодыжки, полученной в игре 5-го тура против «Сочи».
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