Футбол

Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом
Soccer.ru
09:56

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон принес извинения за инцидент в матче РПЛ против "Крыльев Советов". Исландец получил красную карточку на 82-й минуте за то, что ударил мячом в болл-боя, а затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.
Soccer.ru09:56

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Пресс-служба ФК «Ростов» неправильно перевела фразу игрока Сигурдссона

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону11:42

Р. Сигурдссон извинился перед болбоем за инцидент в матче с «Крыльями Советов»

Чемпионат09:58

Сигурдссон извинился перед болл-боем, в которого ударил мячом

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Толкнувший болбоя игрок «Ростова» извинился перед мальчиком

Газета.Ru09:54

Сигурдссон извинился перед боллбоем за инцидент во время матча с «Крыльями» и подарил ему свою футболку

Спорт-Экспресс09:18

Защитник «Ростова» извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча

LiveSport.ru10:31

Сигурдссон извинился перед болбоем, которого толкнул во время матча с «Крыльями Советов»

Sport24.ru09:36
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Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
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