Футбол

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч
Спорт-Экспресс
06:03

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон был дисквалифицирован на один матч по итогам игры 17-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (0:1). Об этом журналистам сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Спорт-Экспресс06:03

Подробнее о событии

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за толчок болл-боя

Sportbox.RU06:39

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч за толчок болл-боя

Матч ТВ06:39

Рагнар Сигурдссон дисквалифицирован на один матч РПЛ

РИА Новости06:30

Сигурдссон дисквалифицирован на один матч

Спорт-Экспресс06:03

Р. Сигурдссон дисквалифицирован на один матч РПЛ

Чемпионат05:59

Защитник «Ростова» Сигурдссон дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован за удар мячом в болбоя

Sport24.ru06:00

Толкнул бол-боя: Сигурдссона вызвали «на ковер» в Москву

Don24вчера в 01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Футбол

Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года

Обновлено в 08:10
Футбол

Валерий Карпин дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

Обновлено в 07:11
Футбол

Главный тренер ЦСКА назвал разгром «Реала» историческим с ложкой дегтя

Главный тренер московского ФК ЦСКА Виктор Гончаренко выразил восторг игрой своей команды против мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, прошедшем в Мадриде и завершившемся со счетом 3:0 в пользу армейцев.
Обновлено вчера в 15:59
Футбол

«Интер» объявил о назначении Маротты на пост генерального директора

Бывший генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта занял аналогичную должность в «Интере».
Обновлено в 08:32
Футбол

На матче «Славия» – «Зенит» ожидается до 19 тысяч зрителей

Обновлено в 07:33
Футбол

Мюллер извинился перед игроком «Аякса» за удар ногой в голову

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер извинился перед защитником "Аякса" Николасом Тальяфико.
Обновлено в 07:59
Футбол

Венгер оценил перспективы Зидана в качестве тренера команды АПЛ

По мнению Венгера, Зидан вполне может возглавить одну из команд АПЛ.
Обновлено в 08:48
Футбол

Робер Пирес: «Я бы не поменял Дембеле на Неймара»

Дембеле делает на поле вещи, которые мы делали в детстве. Ему нужно подтянуть дисциплину, но он все еще молод.
Обновлено в 04:28
Футбол

Моуринью не отпустит игроков «МЮ» на Рождество домой к семьям

Сообщается, что предыдущие годы 25 декабря игроки «МЮ» тренировались только утром, после чего их отпускали к семьям праздновать Рождество.
Обновлено в 07:56
Футбол

Хавбек «Валенсии» Гедеш пропустит до 2 месяцев после удаления грыжи

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу будет проведена операцию по удалению грыжи.
Обновлено в 08:04
Футбол

Кечинов: рассчитываю, что «Краснодар» поймает «Севилью» на контратаке

Бывший нападающий сборной России по футболу и московского "Спартака", шестикратный чемпион страны Валерий Кечинов выразил надежду, что "Краснодар" сможет поймать испанскую "Севилью" на контратаке и добиться положительного для себя результата в матче группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Фанаты «Ливерпуля» всемером избили болельщика «Наполи»

Обновлено в 08:41
Футбол

Парфенов поедет на стажировку во время зимней паузы в РПЛ

Главный тренер футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов заявил, что зимние сборы екатеринбургская команда проведет на Кипре.
Обновлено вчера в 03:52
Футбол

«Валенсия» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

"Валенсия" одержала победу над "Манчестер Юнайтед" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:54
Футбол

Матч «Марсель» — «Бордо» перенесён из-за протестов во Франции

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Марселя» с «Бордо» перенесён на неопределённый срок.
Обновлено в 04:49
ещё по теме
Рагнар Сигурдссон
Исландский футболист
Исландский футболист, защитник российского клуба «Ростов» и сборной Исландии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное