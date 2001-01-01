Футбол
Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»Soccer.ru 03:10
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
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СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
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Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
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Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
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Политика
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Гаджеты
Названы самые продаваемые устройства Apple
Сеть монобрендовых магазинов техники Apple Сsтоrе проанализировала продажи устройств Apple за I квартал 2019 года.
Обновлено вчера в 13:38
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Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
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Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Футбол
«Лион» в гостях проиграл «Нанту»
Футболисты «Нанта» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Франции переиграли «Лион».
Обновлено вчера в 16:46
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Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
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Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Поединок за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой завершился уверенной победой украинского боксера в четвертом раунде.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, запечатлевшие, как силы сирийской ПВО отражают ракетный удар по провинции Хама.
Обновлено в 03:15
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Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
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Парусник «Седов» отказались пускать в польские территориальные воды
Польша отказалась впустить российский парусник «Седов», на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета, в территориальные воды страны.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
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Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
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Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
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Индийские власти рассчитывают, что покупка российских зенитно-ракетных систем С-400 не станет поводом для санкций со стороны США.
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Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
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За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
Мессенджер Telegram, несмотря на блокировку, остается в России третьим по популярности мобильным приложением для обмена сообщениями после WhatsApp и Viber, свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope.
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено 11 апреля в 09:32
Общество
87 тысяч в месяц и квартира: как Сечин высасывает кадры из Петербурга для верфи на Дальнем Востоке
Верфи Северной столицы пытаются удержать сотрудников.
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Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10