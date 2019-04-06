Футбол

Сигурдссон: «ЦСКА повезло, что „Спартак“ не забил в первом тайме»Sport24.ru вчера в 14:30

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.
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