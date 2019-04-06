Сигурдссон: «ЦСКА повезло, что „Спартак“ не забил в первом тайме»Sport24.ru вчера в 14:30

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 22-го тура РПЛ.

Сигурдссон: «ЦСКА повезло, что „Спартак“ не забил в первом тайме»

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