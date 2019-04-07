Футбол

Сигурдссон: ЦСКА повезло, что «Спартак» не забил в первом таймеЧемпионат вчера в 14:45

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Первый тайм начали не так уж и хорошо, у «Спартака» было много моментов, они легко могли забить. Нам повезло, что они этого не сделали. Во втором тайме мы начали совершенно по-другому, взяли мяч под контроль, смогли забить и довести до победы.
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