Экономика

Сигареты в России с начала года дорожают из-за повышения налоговПРАЙМ вчера в 19:15

Табачная продукция в России стала дорожать: опрос корреспондента РИА Новости среди продавцов в московских магазинах показал, что в продаже уже появляются сигареты, стоимость которых с нового года выросла в пределах 8% (порядка 10 рублей).
Читать в источнике
с чего всё началось

Сигареты в России с начала года дорожают из-за повышения налогов

Основная причина ежегодного повышения цен на сигареты - рост налогов, поясняет вице-президент JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергей Головко.
РИА Новостивчера в 19:31

Подробнее о событии

Эксперты объяснили подорожание сигарет

РИА Оренбуржье05:02

В России подорожали сигареты

URA.Ruвчера в 21:25

Эксперты объяснили подорожание сигарет в России с начала года

ФАНвчера в 22:55

Эксперты объяснили подорожание сигарет с начала года ростом налогов

Телеканал 360°вчера в 22:10

Цены на сигареты в России устремились вверх

News.ruвчера в 21:31

«Расплачивается потребитель»: из-за налогов курильщикам придётся раскошелиться

ВашГород.ру00:53

Цифровая маркировка «взвинтит» цены на сигареты

Рамблер04 февраля в 19:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

Обновлено в 01:27
Политика

Путин снял с должностей девять генералов

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей девять генералов и двух полковников в силовых структурах; тем же документом назначения получили более 30 силовиков.
Обновлено в 10:24
Общество

Эксперты выявили самый опасный детский порошок

Ни один из стиральных порошков, который проверили специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль», нельзя назвать безопасным.
Обновлено в 05:46
Политика

Меркель подтвердила сделку по «Северному потоку-2»

Страны Евросоюза достигли соглашения о том, как регулировать российский трубопровод «Северный поток-2» (Nord Stream 2), заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отказавшись сообщить детали компромисса.
Обновлено в 11:24
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta

Обновлено в 05:31
Общество

Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok

Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Авто

В России представили обновленный Lamborghini Huracan Evo

В самом начале года итальянцы обновили Lamborghini Huracan, добавив к названию слово Evo, намекнув этим, что спорткар не отделался легким фейслифтингом, а серьезно эволюционировал.
Обновлено в 10:10
Транспорт

«Аэрофлот» изменил правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» меняет правила перевозки животных в салоне самолета — теперь на борт допускаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см (вместо 135 см) и жесткие контейнеры не крупнее 44х30х26 см (вместо 125 см по сумме трех измерений).
Обновлено в 10:46
Авто

Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road

Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

В пятницу, 7 февраля, в возрасте девяти лет скончался енот по кличке Орео, который был прототипом Ракеты из комиксов Marvel в серии фильмов «Стражи галактики».
Обновлено в 09:35
Кино

Умер британский актер Альберт Финни

Обновлено в 10:59
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Стерлитамаке

Обновлено в 09:35
Транспорт

В Москве с 1 марта начнут штрафовать за остановку на «вафельнице»

В Москве с 1 марта начнут штрафовать автомобилистов за остановку на "вафельной" разметке, нанесенной уже на 103 проблемных перекрестках.
Обновлено в 04:49
Наука

Ученые рассказали о влиянии различного алкоголя на силу похмелья

Последовательность употребления различных спиртных напитков не влияет на вероятное появление похмелья и степень его тяжести, заявили ученые из Кембриджского университета (Великобритания).
Обновлено вчера в 20:08
Армия и оружие

Для «Союз-5» создан самый мощный в мире двигатель РД-171МВ

В научно-конструкторском бюро «НПО Энергомаш» в городе Химки Московской области собран первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».
Обновлено в 04:35
Политика

Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко

Обновлено в 07:15
Музыка

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:03
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max жалуются на трещины в камерах

Пользователи iPhone XS и XS Max также сообщили, что обращались с устройствами бережно, многие покупали защитные чехлы.
Обновлено в 09:37
Технологии

В Японии собрали 50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Обновлено в 10:11
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Происшествия

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

Обновлено в 08:06
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Компания Mazda представила спецверсию родстера MX-5

Японская автомобилестроительная компания Mazda презентовала специальную версию родстера МХ-5.
Обновлено в 11:10
Авто

Renault в 2019 году выпустит пикап Dacia Duster

Как сообщает генеральный директор подразделения коммерческих автомобилей Renault в Румынии Хаким Бутехра, новинка не приглянется любителям активного отдыха.
Обновлено в 10:29
Транспорт

Журналистка из Швеции оценила работу общественного транспорта в России

Как сообщало ИА REGNUM, учёные Центра компетенций НТИ «Искусственный интеллект», действующего на базе Московского физико-технического института (МФТИ), разрабатывают в России «умную систему» прогнозирования и оптимизации движения железнодорожного транспорта.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

В Мытищах из ТЦ эвакуируют людей из-за угрозы взрыва

Анонимное сообщение о минировании поступило в торговый центр "Июнь" в Мытищах, оттуда эвакуированы несколько сотен человек.
Обновлено в 10:42
Авто

Представлен седан Subaru Legacy нового поколения

На автосалоне в Чикаго японская компания презентовала обновленный седан Legacy, построенный на новой модульной платформе.
Обновлено в 03:17
Авто

Названы российские цены на новую Toyota Corolla

Компания Toyota озвучила российские цены на седан Corolla нового поколения.
Обновлено в 09:49
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Кино

Самая обаятельная и привлекательная: Ирина Муравьева отмечает юбилей

Юбилей отмечает народная артистка России Ирина Муравьева.
Обновлено в 05:51
Главное