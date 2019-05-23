Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легкихPlanet Today вчера в 12:16

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

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Экономика

Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
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Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Транспорт

Движение транспорта перекроют в районе Красной площади 24 мая

В информационном центре транспортного комплекса столицы сообщили, что будет перекрыто движение транспорта в районе Красной площади 24 мая 2019 года в связи с проведением Дня славянской письменности и культуры.
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Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

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Культура

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В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка

Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
Обновлено вчера в 11:54
Футбол

Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Ниццей»

«Монако» объявил заявку на предстоящий матч против «Ниццы» в 38-м туре чемпионата Франции.
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Политика

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Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено вчера в 17:54
Политика

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес

Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей

Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия

В Пермском крае загорелся магистральный газопровод

Обновлено в 00:52
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию с Huawei

Президент США Дональд Трамп не исключил, что ситуация с китайской компанией Huawei может быть разрешена в рамках торгового соглашения с Китаем, если оно будет заключено.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено 22 мая в 16:20
Политика

Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

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Армия и оружие

В России за шесть лет «растаяли» восемь АПЛ

Обновлено вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Космос

В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX

Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Культура

Эрмитаж впервые привез в Лондон картину «Флора» Франческо Мельци

Жители Лондона получили уникальную возможность увидеть вживую картину «Флора» из собраний Эрмитажа, которую написал один из лучших учеников Леонардо да Винчи Франческо Мельци.
Обновлено вчера в 23:50
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро

Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено вчера в 13:33
Авто

«Яндекс.Авто» сможет предупреждать об эвакуации автомобиля

«Яндекс» представил обновленную систему «Яндекс.Авто», получившую возможность работы с системами машины и управление автомобилем со смартфона.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

В США выпустили монету о победе во Второй мировой войне без СССР

Обновлено вчера в 02:22
Авто

«Автодилер года-2019» — скоро будет назван победитель

Справка Премия «Автодилер года» была задумана в июне 2014 года.
Обновлено вчера в 23:10
Экономика

Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи

Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
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Политика

Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей

Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов

Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.
Обновлено вчера в 18:16
Экономика

Петербург выделит более 125 млн рублей на субсидии авиаперевозчикам

На 2019-й год на субсидии авиакомпаниями выделили 125,8 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 13:17
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
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