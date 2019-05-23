Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легкихPlanet Today вчера в 12:16
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков
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