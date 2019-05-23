Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легкихPlanet Today вчера в 12:16

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

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Диетолог Марина Копытько рассказала, можно ли пить воду во время еды.
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В Приморье на причале вспыхнуло судно

Возгорание произошло на ремонтируемом судне, находящемся на причале № 7 на улице Судоремонтная.
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В одних только в США коррозия "выедает" 4% от ВВП.
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Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений для дополнительной аутентификации, что может привести к массовым потерям средств.
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Общество

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Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
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Фанаты "Арсенала" выразили недовольство тем, что полузащитник команды Генрих Мхитарян не сможет принять участие в финале Лиги Европы.
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Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Ранее в Киеве заявили, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров с Россией.
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Глава Минкультуры Владимир Мединский заявил, что в Европе к России «последние примерно 600 лет относятся предвзято и не всегда справедливо».
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Экономика

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Политика

Филарет отказался выполнять правила украинского томоса

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что Киев не будет выполнять условия томоса об автокефалии неканонической «Православной церкви Украины».
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Сирийские боевики захватили военную базу

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Общество

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В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Авто

Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana

Как передает журналист издания speedme.ru, находящийся на специальном мероприятии, сегодня в 15-00 в самом сердце столицы – парке «Зарядье», французская марка Renault официально презентовала свою новую модель купеобразный кроссовер Arkana, которая является одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:06
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Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра

Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.
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Обновлено в 02:09
Футбол

Лукаку может уйти из «Манчестер Юнайтед» из-за Сульшера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться

Сбой в системе предупреждения опасного сближения вынудил пассажирский Superjet экстренно снизиться над Уралом, после чего полет продолжился на минимальной высоте.
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Технологии

Mastercard хочет выдавать наличные в банкоматах по смартфону

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Обновлено в 02:21
Как работают Яндекс.Новости?
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