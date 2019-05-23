Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легкихPlanet Today вчера в 12:16
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков
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Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
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Авто
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Из-за неполадок летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться
Сбой в системе предупреждения опасного сближения вынудил пассажирский Superjet экстренно снизиться над Уралом, после чего полет продолжился на минимальной высоте.
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Технологии
Mastercard хочет выдавать наличные в банкоматах по смартфону
Пресс-служба Mastercard подтвердила РБК, что компания активно развивает бесконтактную технологию, в том числе и для снятия наличных на банкоматах, на территории РФ.
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