Наука
Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легкихPlanet Today вчера в 12:16
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков
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Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana
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Обновлено вчера в 08:06
Общество
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Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
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Обновлено в 03:25
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НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в размере 346,4 млрд руб. 22 мая была опубликована информация о том, что Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
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Умерла историк Наталия Басовская
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Экономика
Прибыль американской HP Inc. сократилась в два раза
Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Общество
Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».
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