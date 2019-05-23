Наука

Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легкихPlanet Today вчера в 12:16

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины (США) установили, что и без того высокий для курильщиков риск развития рака легких становится еще на 40% больше для тех, кто предпочитает сигареты без фильтра обычным.
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Предпочитающие легкие сигареты рискуют заболеть раком не меньше прочих курильщиков

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Сигареты без фильтра связаны с еще большим риском развития рака легких

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Сигареты без фильтра связали с еще большим риском развития рака легких

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Американцы сделали несколько новых выводов о курении

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Ученые назвали самый смертоносный вид курения

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Назван самый смертоносный вид курения

Lenta.ruвчера в 06:11
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Авто

Китайский аналог Toyota Land Cruiser Prado обновился

Обновлено в 00:37
Политика

Глава администрации Зеленского выступил за переговоры с Россией

Переговоры между Киевом и Москвой необходимы, если Украина желает достичь мира в Донбассе, заявил в эфире телеканала «1 + 1» глава администрации украинского президента Андрей Богдан.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

В Петербурге закрыли кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Обновлено вчера в 22:53
Происшествия

Замглавы свердловского УФССП задержали за крупные взятки

Обновлено в 03:37
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
Общество

Названа средняя цена на выпускные платья для девушек

Обновлено вчера в 22:30
Футбол

Почеттино рассчитывает на Кейна в финале Лиги чемпионов

Ожидается, что футболист сможет сыграть в финале Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (1 июня). Кейн тренируется, восстановление идет полным ходом.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Выручка МТС выросла на фоне уменьшения числа абонентов

В МТС подчеркнули, что несмотря на небольшое снижение количества абонентов, выручка компании росла за счет увеличения числа высокодоходных абонентов, которые потребляют несколько услуг компании.
Обновлено вчера в 08:07
Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Обновлено в 01:49
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Общество

Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников

Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:25
Авто

Состоялась мировая премьера нового кросс-купе Renault Arkana

Как передает журналист издания speedme.ru, находящийся на специальном мероприятии, сегодня в 15-00 в самом сердце столицы – парке «Зарядье», французская марка Renault официально презентовала свою новую модель купеобразный кроссовер Arkana, которая является одной из самых ожидаемых новинок на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:06
Общество

В МИД предупредили россиян об акциях «жёлтых жилетов» во Франции

«Франция — 25 мая в Париже и других крупных городах планируются очередные акции движения «Жёлтые жилеты», рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.
Обновлено в 03:46
Финансы

Рубль растет на открытии торгов к доллару и евро

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов в пятницу 24 мая. Об этом говорят данные Московской биржи.
Обновлено в 03:22
Культура

Эрмитаж впервые привез в Лондон картину ученика Леонардо да Винчи

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский привез в Лондон картину Франческо Мельци "Флора", передают "Невские новости".
Обновлено в 03:49
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

Обновлено в 03:43
Здоровье

В администрации Курской области обсудили развитие курской медицины

Врио руководителя региона Роман Старовойт провел совещание по проблемам развития отрасли здравоохранения.
Обновлено в 03:50
Футбол

Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 01:25
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подарили детскую книгу про "Политику для начинающих". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:25
Экономика

МКБ и «дочка» Сбербанка предъявили исковые требования к Антипинскому НПЗ

НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в размере 346,4 млрд руб. 22 мая была опубликована информация о том, что Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
Обновлено в 03:33
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Политика

Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Политика

Экс-глава «Калашникова» стал самым богатым сотрудником Минобороны

Обновлено вчера в 11:21
Экономика

Прибыль американской HP Inc. сократилась в два раза

Чистая прибыль американской компании HP Inc. сократилась в первом полугодии 2018-2019 финансового года, завершившегося 30 апреля, в два раза в годовом выражении до $1,585 млрд.
Обновлено в 03:35
Общество

Мэр Владивостока проводил выпускников в «последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк поздравил выпускников технического лицея, оговорился в своей речи и проводил их «в последний путь».
Обновлено вчера в 07:56
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