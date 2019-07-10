Экономика
Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в РоссииРБК 05:57
«Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), направило заявление в Минпромторг о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности.
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Финансы
Белоруссия определилась с размером займа в России на первом этапе
4 июля ЦБ зарегистрировал проспект эмиссии белорусских евробондов пяти серий на 30 млрд руб. Как сообщали ранее источники РБК, Белоруссия на первом этапе может разместить бумаги на 10 – 15 млрд руб. В начале июля на российский долговой рынок впервые вышел белорусский корпоративный заемщик — крупнейший ретейлер страны "Евроторг".
Обновлено в 09:49
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено в 09:16
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России
Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Наука
Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию
Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.
Обновлено вчера в 07:03
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутниками Минобороны запущена с космодрома «Плесецк»
Ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Минобороны России стартовала 10 июля с космодрома «Плесецк» в Архангельской области, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Обновлено в 13:52
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Авто
Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT
Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку
На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Футбол
Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу
Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
Обновлено в 16:19
Экономика
Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Умер звезда фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Медведчук рассказал о предательстве Януковича
В июне в интервью изданию «Би-би-си Украина» Медведчук отметил, что Янукович никогда не действовал в интересах Москвы.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE
Обновлено в 13:42
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59