Экономика

Siemens начал полную локализацию производства газовых турбин в РоссииВзгляд.ру вчера в 04:35

Немецкая компания Siemens подала официальное обращение в Минпромторг, чтобы заключить специальный инвестконтракт (СПИК) для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Siemens сделала шаг к локализации больших турбин в России

Коммерсантъвчера в 09:49

СП Siemens и «Силмаша» может инвестировать не менее 1 млрд рублей в рамках СПИК

ТАССвчера в 07:43

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Ведомостивчера в 04:25

Siemens подал заявку на локализацию газовых турбин в России

Интерфаксвчера в 05:42

Siemens приступает к локализации производства газовых турбин в России. Собирать их планируют в Петербурге

Фонтанка.Рувчера в 05:09

Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России

РБКвчера в 05:57

Siemens не просит господдержку при 100% локализации в России газовых турбин

РИА Новостивчера в 04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено вчера в 14:57
Футбол

БАТЭ ушел от поражения в первом раунде Лиги чемпионов

БАТЭ сыграл вничью с польским клубом «Пяст» в первой игре первого отборочного этапа Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Украинцы прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

Самолёт с российскими детьми прилетел из Багдада в Москву

Самолёт с 33 российскими детьми прилетел из Багдада в Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено вчера в 20:57
Кино

В Алеппо завершились съемки первого с начала войны в Сирии фильма

Основными декорациями для фильма стали исторически значимые места города Алеппо.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Здоровье

Названа безвредная для здоровья доза шоколада

Обновлено в 00:03
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Политика

В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой

Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших

На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика

Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы

Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Буря на Урале: сотни людей остались без света

В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Авто

Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено 09 июля в 10:26
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука

Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие

Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде

Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено вчера в 07:40
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Технологии

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Три человека погибли в аварии в Новосибирской области

Люди, находившиеся в иномарке, получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте.
Обновлено в 01:40
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга

Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:41
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Как работают Яндекс.Новости?
ИННОПРОМ-2019Больше новостей по теме
Главное