Немецкая компания Siemens подала официальное обращение в Минпромторг, чтобы заключить специальный инвестконтракт (СПИК) для полной локализации производства газовых турбин большой мощности в России, сообщил президент компании Siemens в России Александр Либеров.

Футбол БАТЭ ушел от поражения в первом раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграл вничью с польским клубом «Пяст» в первой игре первого отборочного этапа Лиги чемпионов.

Политика Украинцы прогнали Порошенко с митинга Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.

Происшествия Самолёт с российскими детьми прилетел из Багдада в Москву Самолёт с 33 российскими детьми прилетел из Багдада в Москву. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Происшествия Россияне погибли из-за шторма в Греции Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.

Политика Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".

Политика В бундестаге отреагировали на призыв снести памятник под Прохоровкой Призыв редактора исторического раздела влиятельной консервативной немецкой газеты Die Welt Свена Феликса Келлерхофф снести памятник на Прохоровском поле, установленный в честь погибших в танковом сражении в 1943 году, вызвал бурную реакцию в России.

Происшествия Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.

Происшествия МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.

Экономика Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы Глава кабмина России Дмитрий Медведев ликвидировал программу развития пенсионной системы, которая так и не была утверждена.

Происшествия Интерпол задержал россиян в Уругвае Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.

Происшествия Буря на Урале: сотни людей остались без света В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.

Экономика Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне «В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Авто Toyota анонсировала новый компактный кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука Бывшего заместителя главкома внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.

Общество Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.

Общество Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Энергетика Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.

Происшествия Три человека погибли в аварии в Новосибирской области Люди, находившиеся в иномарке, получили травмы не совместимые с жизнью и скончались на месте.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Происшествия Суд зарегистрировал уголовное дело бывшего вице-губернатора Петербурга Ранее Марат Оганесян признал вину в хищении более 50 миллионов рублей Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в хищении денежных средств при строительстве "Зенит-Арены", сообщает РИА Новости.