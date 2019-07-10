Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в РоссииВедомости 04:25

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Siemens приступает к локализации производства газовых турбин в России. Собирать их планируют в Петербурге

Фонтанка.Ру05:09

СП Siemens и «Силмаша» может инвестировать не менее 1 млрд рублей в рамках СПИК

ТАСС07:43

Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России

РБК05:57

Siemens подал заявку на локализацию газовых турбин в России

Интерфакс05:42

Siemens сделала шаг к локализации больших турбин в России

Коммерсантъ09:49

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Ведомости04:25

Siemens не просит господдержку при 100% локализации в России газовых турбин

РИА Новости04:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие

Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел

Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Культура

Фестиваль «Русское поле» в Коломенском соберет 1,8 тыс. участников

Обновлено в 11:29
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Музыка

Дима Билан презентовал новый клип на песню «Про белые розы»

Обновлено в 05:42
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

Обновлено в 08:42
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Технологии

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Футбол

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Экономика

Россиянам захотели запретить дополнительный доход

Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.
Обновлено в 05:34
Общество

Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина

Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес

Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку

На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.
Обновлено в 08:36
Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Политика

Путин призвал отказаться от санкций против Грузии

Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".
Обновлено вчера в 10:17
Футбол

Кайо: «В „Краснодаре“ все топ»

Полузащитник «Краснодара» Кайо в преддверии старта Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 сообщил, чем подготовка к чемпионату России отличается от межсезонья в Португалии, а также рассказал, почему перешёл к «быкам».
Обновлено в 15:13
Политика

Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина

Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Космос

Космос напичкан железом: химический элемент Fe преобразован в газ

Обновлено в 01:29
Происшествия

УФСИН: из колонии, где сидят Кокорин и Мамаев, никто не бежал

Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес

Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями

Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.
Обновлено в 11:43
Происшествия

Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником

В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

Обновлено в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
ИННОПРОМ-2019Больше новостей по теме
Главное