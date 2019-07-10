Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в РоссииВедомости 04:25
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
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Экономика
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