Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Экономика Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.

Происшествия Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.

Происшествия Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.

Финансы Рубль подорожал после заявления главы ФРС США Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.

Происшествия Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Армия и оружие Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Технологии Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.

Экономика Россиянам захотели запретить дополнительный доход Глава Банка России Эльвира Набиуллина захотела ограничить россиянам доступ к фондовым рынкам и запретить популярные способы приумножения капитала, а также доступ к многочисленным финансовым инструментам и активам.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Шоу-бизнес Лобода пообещала показать на концерте в Нижнем Новгороде голую стойку На снимке, который дает волю эротической фантазии, абсолютно голая женщина делает стойку на голове и будоражит сплетенными ногами.

Футбол Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.

Политика Путин призвал отказаться от санкций против Грузии Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".

Футбол Кайо: «В „Краснодаре“ все топ» Полузащитник «Краснодара» Кайо в преддверии старта Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 сообщил, чем подготовка к чемпионату России отличается от межсезонья в Португалии, а также рассказал, почему перешёл к «быкам».

Политика Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.

Шоу-бизнес Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.

Происшествия Саудовскую принцессу судят за насилие над французским сантехником В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.