Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.

Общество После скандального ухода из Перми Курентзис переехал в Петербург Дирижер Теодор Курентзис, оставивший пост художественного руководителя Пермского театра оперы и балета, принял предложение о работе в Санкт-Петербурге.

Политика Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.

Армия и оружие Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".

Происшествия На Красной площади задержали протестующих крымских татар Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».

Хоккей Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.

Интернет Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.

Гаджеты Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Происшествия ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.

Политика Медведев назвал способы решения газового спора с Украиной Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа разрешить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта истечет в конце 2019 года.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Авто Новый электрокар Volkswagen впервые сфотографировали без камуфляжа Напомним, что ранее фотошпионам удалось сфотографировать только сильно замаскированный Volkswagen ID.3. Однако теперь в Штутгарте была замечена предсерийная модель, а фотографии опубликовали в социальной сети Тwitter.

Политика Вице-премьер Италии опроверг сведения о финансировании из РФ Вице-премьер и руководитель МВД Италии Маттео Сальвини опроверг сведения о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" со стороны России.

Происшествия СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.

Общество В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.

Авто Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.

Гаджеты Nintendo анонсировала портативную консоль Switch Lite Компания Nintendo анонсировала на своем официальном сайте выход новой портативной консоли Switch Lite, которая станет упрощенной версией основной консоли линейки Switch.

Происшествия Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.

Энергетика Нефть дорожает из-за снижения запасов в США Нефть дорожает на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране в 8,13 млн баррелей за неделю, после сокращения на 5 млн баррелей за неделю до этого.

Игры Valve подарила 5 тысяч игр участникам летней распродажи Steam Летняя распродажа Steam продлится еще несколько часов — заканчивается аттракцион невиданной щедрости только в 20:00 по Москве.

Экономика Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла Рублю помог укрепиться председатель ФРС Джером Пауэлл: он заявил, что видит риски для экономики, а трейдеры расценили его слова как сигнал к снижению процентных ставок уже в июле, говорит старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов.

Автоспорт Гран-при Великобритании остается в Сильверстоуне еще на пять лет Напомним, Гран-при Великобритании 2019 года, который пройдёт 14 июля, мог стать последним, так как владельцы трассы в 2017-м году объявили о досрочном расторжении контракта, согласно которому они должны были провести ещё две гонки.

Происшествия В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.