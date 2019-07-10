Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в РоссииВедомости 04:25

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
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Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России

РБК05:57

СП Siemens и «Силовых машин» направило заявление на СПИК на локализацию газовой турбины

ТАСС05:43

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Ведомости04:25

Siemens приступает к локализации производства газовых турбин в России. Собирать их планируют в Петербурге

Фонтанка.Ру05:09

СП Siemens и «Силовых машин» начало локализацию производства турбин в России

Коммерсантъ05:05

Siemens подал заявку на локализацию газовых турбин в России

Интерфакс05:42

Siemens не просит господдержку при 100% локализации в России газовых турбин

РИА Новости04:57
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Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
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Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
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Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предложение в адрес Счетной палаты проведение в 2020 году проверки компании "Дом.РФ".
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В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
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Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
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Политика

Венедиктов передал Зеленскому письмо матери Вышинского

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов прилетел в Киев, чтобы передать президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери задержанного больше года назад главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Журналист опубликовал в своих соцсетях фотографии из украинской столицы.
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Происшествия

Муж сбежавшей с миллионами кассирши рассказал о мотивах супруги

Супруг кассирши Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, дал эксклюзивное интервью программе «Пусть говорят».
Обновлено в 06:16
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

«Казалось бы, не так много — 1%, но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,2%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематичным», — сказал Кудрин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Мать разрушила отношения Ирины Шейк и Брэдли Купера

По слухам, в документах о разводе указано, что причиной расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк была мать актера, миссис Глория Купер.
Обновлено вчера в 13:35
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Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
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Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Обновлено в 00:45
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В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки

Обновлено вчера в 19:16
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Пушков предложил ограничить въезд в Россию для Нино Катамадзе

Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации в среду выступил с инициативой ограничить въезд в РФ для грузинской певицы Нино Катамадзе, спикер палаты Валентина Матвиенко предложила формализовать предложение.
Обновлено в 03:59
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Армия и оружие

Невское ПКБ представило новый авианосец проекта 11430Э «Ламантин»

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге презентовали макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин».
Обновлено в 04:34
Футбол

«Барселоне» не хватило денег на Гризманна

«Барселона» не сумела перевести «Атлетико» 120 миллионов евро в качестве отступных за французского нападающего Антуана Гризманна.
Обновлено в 06:33
Технологии

Российским компаниям могут предоставить доступ к госданным

Российские компании получат доступ к государственным данным и смогут продавать свои услуги на основе их аналитики.
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Политика

Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским парад

Премьер-министр Украины Гройсман на заседании Кабмина в среду, 10 июля, поручил Минфину и Минобороны найти дополнительные средства для проведения военного парада на День независимости.
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Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

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Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя

Президент Украины Владимир Зеленский заставил покинуть официальную встречу секретаря Борисполького горсовета Ярослава Годунка, сообщило 10 июля издание «Украинская правда».
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Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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Политика

Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ дрожи на официальном мероприятии - во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.
Обновлено в 06:37
Единоборства

Чед Мендес объявил о завершении карьеры

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Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
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Общество

Синоптик Росгидромета рассказал о погодных аномалиях в июле

Обновлено в 06:29
Здоровье

Первые корпуса клиники в Коммунарке возведут уже в этом году

Первые корпуса одной из самых больших в стране больниц откроют в Коммунарке до конца года.
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Липовый техосмотр обойдётся водителям в 300 тысяч рублей

За фальсификацию прохождения техосмотра автомобилей могут ввести штрафы на сумму до 300 тысяч рублей.
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В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
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