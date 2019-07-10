Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в РоссииВедомости 04:25
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:39, Вашингтон
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 08:35
Армия и оружие
Разработчик рассказал о концепции неатомного авианосца для ВМФ России
Согласно концепции, разработанной Крыловским государственным научным центром, на новом неатомном авианосце для ВМФ России предусматривается размещение морских беспилотников.
Обновлено в 03:50
Экономика
В Минфине нашли новое объяснение падению реальных доходов россиян
Глава министерства финансов Антон Силуанов нашел очередное объяснение, почему реальные доходы россиян постоянно снижаются.
Обновлено в 04:43
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства — Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:08
Технологии
Монако стало первой страной в Европе с 5G по всей территории
Княжество Монако стало первым государством в Европе с мобильной сетью 5G по всей территории.
Обновлено в 02:03
Политика
Венедиктов передал президенту Украины письмо мамы Вышинского
Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов приехал в столицу Украины, чтобы передать президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от матери арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 05:06
Происшествия
На Красной площади задержали участников акции против преследования крымских татар
Крымскотатарские активисты вышли на Красную площадь с плакатами против уголовных дел в отношении представителей их народа.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Футбол
Тарасов рассказал о приглашении на встречу с фанатами «Локомотива»
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге открывается Международный военно-морской салон
Как сообщается, на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге будет представлен 21 корабль из состава ВМФ России.
Обновлено в 03:08
Политика
ФАС не получала жалоб на рост цен на грузинские вина
"Жалоб на рост цен грузинских вин в ФАС России не поступало", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:19
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Футбол
«Барселоне» придется заплатить за Гризманна больше 120 млн евро
Изначально сообщалось, что каталонцы заплатят за француза 120 миллионов евро - это та сумма, которая прописана в контракте игрока с «Атлетико» в качестве отступных.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Общество
В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной
На Первом канале сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной, похитившей из банка 23 миллиона.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Наука
Ученые рассказали об эффективном способе похудения
Ученые изучили показатели 400 пар близнецов в возрасте от 22 до 45 лет и пришли к выводу, что состояние мышечной массы играет ключевую роль в похудении и помогает избежать повторного набора веса по окончании диет.
Обновлено в 04:26
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Пентагон рассказал о российских войсках в Венесуэле
В Венесуэле для защиты президента Николаса Мадуро остаются сотни российских военнослужащих.
Обновлено в 01:34
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Кремль дал прогноз по авиасообщению с Грузией
Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.
Обновлено в 05:14
Футбол
Внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года
Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что внедрение Fan ID в РПЛ отложено до 2020 года.
Обновлено в 03:33
Наука
Россию признали лучшим местом для сдерживания глобального потепления
В случае отсутствия конкретных действий по противодействию глобальному потеплению и сохранения выбросов парниковых газов на нынешнем уровне, к 2050 году мир рискует потерять 223 млн гектаров леса.
Обновлено 07 июля в 07:31