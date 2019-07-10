Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в РоссииИнфорос 06:30
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для стопроцентной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, пишет РИА Новости.
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Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Космос
Американцы используют технологии «Берешита» для своего зонда
9 июля стало известно, что концерн Israel Aerospace Industries, второй разработчик «Берешита», подписал с американской компанией соглашение об интеллектуальной собственности и технической поддержке в отношении технологий «Берешита».
Обновлено вчера в 13:15
Общество
«Яндексу» не нашлось места
Компания не смогла разместиться в коворкинге Американская сеть WeWork, которая обещала открыть коворкинг на 4,3 тыс. кв. м в деловом квартале "Красная роза" рядом с парком Горького специально для структур "Яндекса", не сможет этого сделать.
Обновлено в 19:07
Наука
Химики из МГУ создали идеальные наночастицы для косметики
Обновлено в 05:37
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Футбол
Сын легендарного Георге Хаджи будет получать €2 млн в «Спартаке»
Ожидается, что красно-белые отдадут за 20-летнего футболиста € 11 млн Так же на форварда претендовали бельгийский "Генк" и испанская "Севилья".
Обновлено в 03:28
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено в 08:43
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Происшествия
В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу
Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Костенко и Тарасов празднуют первый день рождения дочери Миланы
Год назад знаменитости стали счастливыми родителями, отметив это событие в узком семейном кругу.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Интер» и «Милан» представили проект нового стадиона
Обновлено в 10:31
Наука
Древнейшие в Европе человеческие останки найдены в Греции
Останки раннего представителя Homo sapiens, найденные в пещере Апидима в Греции в конце 70-х годов, оказались самыми древними в Европе.
Обновлено в 19:37
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 08:53
Общество
Не стесняйтесь блокировать. Когда обязательно менять банковскую карточку
В каких ситуациях нужно немедленно заблокировать и перевыпустить банковскую карту, чтобы со счета не пропали деньги, рассказывает АиФ.ru.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Политика
США задумались о введении пошлин против Франции
Офис торгпрдставителя США Роберта Лайтхайзера инициировал расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для компаний, оказывающих цифровые услуги, говорится в официальном заявлении Лайтхазера.
Обновлено в 19:20
Экономика
Госдума поддержала изменение налогового режима
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, подразумевающий внесение поправок в Налоговый кодекс РФ с целью совершенствования налогового режима в стране.
Обновлено в 08:37
Общество
6,7 млн рублей за один день
Идея: сколько стоит ваш рабочий день Фонд поддерживает детей-сирот, все проекты системные — чтобы оценить результат, требуется не один год.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено в 19:59
Политика
Медведчук назвал сроки возможного продвижения по делу Вышинского
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук выразил мнение, что продвижение в вопросе освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может произойти после выборов в Верховную раду.
Обновлено в 20:13
Космос
Эволюция экзопланет: астрономы расширяют космическую шпаргалку
Ученые смоделировали спектры земных экзопланет с различными поверхностными организмами, использующими хлорофилл.
Обновлено в 13:17
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Водителя зажало в салоне авто во время аварии в Южно-Сахалинске
Сработали подушки безопасности. Как сообщают astv.ru очевидцы, в результате аварии женщину-водителя хэтчбека зажало в салоне машины.
Обновлено в 18:30
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский".
Обновлено в 19:38