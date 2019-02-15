Экономика
Siemens и РФПИ проложат пути на УралеКоммерсантъ вчера в 11:03
ВСМ Екатеринбург — Челябинск соединит единственные российские города-миллионники, расположенные в пределах 200 км друг от друга, железнодорожной веткой длиной 209 км, сократив время в пути между городами до 1 часа 10 минут.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Происшествия
Поезд насмерть сбил двух мужчин в Москве
Обновлено в 04:12
Здоровье
Фармацевты подсчитали убытки от запрета опасного лекарства
Фармацевтические компании могут лишиться примерно 2,5 млн рублей годовой выручки при отзыве с российского рынка препарата от кашля «Эреспал», который был признан опасным для здоровья.
Обновлено в 02:26
Политика
Лужков оценил предложение объединить Москву и Подмосковье
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков высказался об идее объединения столицы и области, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:32
Политика
На Украине предложили поставлять газ для Европы вместо России
Депутат Верховной Рады и кандидат в президенты Украины Сергей Тарута заявил в своем Facebook, что Украина может заменить Россию на рынке газа в Европе.
Обновлено в 00:13
Политика
Гендиректор S7 Space покидает пост
Гендиректор частной космической компании S7 Space (входит в S7 Group) Сергей Сопов сообщил ТАСС, что в ближайшие дни покинет свой пост.
Обновлено в 03:23
Культура
Депардье и Кустурица приедут на форум в Крым
Актер Жерар Депардье и режиссер Эмир Кустурица планируют принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме, который состоится в апреле в Крыму.
Обновлено в 03:55
Экономика
Власти Крыма отказали украинскому Приватбанку в возвращении активов
Крым не станет возвращать активы украинского Приватбанка и выплачивать ему компенсацию, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено в 02:48
Политика
Лавров пошутил, что глава МИД Германии за ним следит
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Эрдоган пояснил, что мешает Турции купить американские ЗРК Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что мешает его стране купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Посетителей ТЦ «Румба» эвакуировали в Петербурге
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в понедельник, 4 февраля, в Санкт-Петербурге были эвакуированы 4 торговых центра .
Обновлено в 03:22
Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев изолироваться от россиян
Советская и украинская актриса Ада Роговцева призвала граждан Украины изолироваться от россиян из-за их якобы снисходительного отношения.
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению
Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество
Весь Судан остался без электричества
Полное отключение электричества произошло в Судане по всей стране, сообщает телеканал Al-Arabia.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
Фигурант дела Политковской проходит плановое лечение в Рязани
Экс-сотрудник ГУ МВД Москвы Дмитрий Павлюченков, являющийся фигурантом уголовного дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, находится на плановом лечении в терапевтическом отделении медсанчасти в Рязани.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Шведские исследователи представили свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова в 1959 году.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Савченко призвала ввести санкции против украинской власти
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в Киеве, заявила, что давно пора вводить санкции в отношении руководства Украины.
Обновлено в 02:46
Политика
Украина получит от США почти $700 млн на военные цели
Президент США Дональд Трамп подписал пакет законодательных актов, одобренный конгрессом, о выделении Киеву помощи в размере почти $700 млн.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М
Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт
Blablacar введет в России онлайн-платежи
Сервис поиска автопопутчиков BlaBlaCar планирует ввести онлайн-платежи между автовладельцами и попутчиками в России, рассказал в интервью РБК главный управляющий директор BlaBlaCar Николас Брюссон.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Мать и ребёнок были спасены из огня сотрудниками полиции в Кемерово
Женщину с больным ребёнком вытащили из горящего дома сотрудники ДПС города Кемерово. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Испытания ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник» прошли успешно
В России завершились испытания малогабаритной ядерной энергетической установки, которая предназначена для ракеты "Буревестник".
Обновлено в 01:37
Транспорт
Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости
«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:55
Культура
Мать Децла расскажет о причинах смерти сына на Первом канале
Обновлено в 02:30
Происшествия
Стрелок из штата Иллинойс открыл огонь после увольнения
Житель города Аврора в американском штате Иллинойс, открывший стрельбу в офисе Henry Pratt, оказался сотрудником компании, которого на совещании уведомили об увольнении.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Россия поможет спастись пленникам из «Эр-Рукбана»
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Болтон заявил о тайных переговорах элиты Венесуэлы с оппозицией
Ключевые генералы и политики Венесуэлы втайне от президента страны Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 15 февраля в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 03:24
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 12:09