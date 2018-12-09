Футбол

Сидиропулос рассудит «Шальке» и «Локомотив»
Soccer.ru
06:48

Стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче 6-го тура Лиги чемпионов между "Шальке" и "Локомотивом". Встречу будут судить греческие арбитры во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Отметим, что в поединке не смогут сыграть игроки москвичей Ведран Чорлука и Владислав Игнатьев.
Soccer.ru06:48

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Спорт-Экспресс11:54

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Греческий арбитр рассудит «Шальке» и «Локомотив» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости09:36

«Шальке» и «Локомотив» рассудит греческая бригада арбитров

Газета.Ru07:18

Матч «Шальке» – «Локомотив» обслужит греческий арбитр Сидиропулос

Sports.ru07:41
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