Экономика

«Сибур» в 2018 году снизил чистую прибыль по МСФО почти на 8%ТАСС 06:25

Чистая прибыль "Сибур Холдинга" по МСФО в 2018 году снизилась на 7,9% по сравнению с 2017 годом и составила 110,8 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка увеличилась на 25,1% - до 568,6 млрд рублей, показатель EBITDA - на 25%, до 201 млрд рублей.
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Холдинг «Сибур» потерял часть чистой прибыли

iReactor10:17

Прибыль «СИБУРа» по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9%

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Чистая прибыль «Сибура» снизилась за год на 7,9%

РБК05:56

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Финмаркет04:36

«Сибур» в 2018 году снизил чистую прибыль по МСФО почти на 8%

ТАСС06:25

Сибур сократил прибыль в 18г на 8% из-за ослабления рубля

Financial One04:51
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
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