Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства. Отмечается, что суд применил минимальное наказание, учитывая, что зарплата сибиряка составляет всего 18 тысяч в месяц.

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

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