Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и ПутинеМосковский Комсомолец 05:58
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства. Отмечается, что суд применил минимальное наказание, учитывая, что зарплата сибиряка составляет всего 18 тысяч в месяц.
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Армия и оружие
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Политика
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Политика
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Экономика
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К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.
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РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
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ЖКХ
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Как сообщает пресс-служба администрации Новороссийска, подача прекращена с 20.00.
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Общество
Первоклассникам в Подмосковье помогут собраться в школу
Обновлено в 05:28
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
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