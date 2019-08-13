Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и ПутинеМосковский Комсомолец 05:58

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства. Отмечается, что суд применил минимальное наказание, учитывая, что зарплата сибиряка составляет всего 18 тысяч в месяц.
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Жителя Красноярского края оштрафовали за неуважение к власти из-за поста с критикой Путина

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Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

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Сибиряка оштрафовали за матерный пост о низкой зарплате и Путине

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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:53, Вашингтон
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