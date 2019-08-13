Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и ПутинеМосковский Комсомолец 05:58
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства. Отмечается, что суд применил минимальное наказание, учитывая, что зарплата сибиряка составляет всего 18 тысяч в месяц.
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Футбол
Александр Егоров: президент «Ахмата» не воздействовал на арбитра
Спартаковцы одержали победу со счетом 3:1. Во вторник появился видеоролик, на котором президент "Ахмата" Магомед Даудов взял под руку судью Алексея Сухого и проследовал с ним в подтрибунное помещение.
Обновлено в 12:04
Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО F-18 от самолёта Шойгу
Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолёту, на борту которого находился глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 12:28
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Уфа» подписала воспитанника «Спартака»
Фольмер является воспитанником московского «Спартака».
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Бузову раскритиковали за слова о блокаде
На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Константина Янкаускаса второй раз задержали сразу после ареста
Муниципального депутата московского района Зюзино, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса задержали прямо на территории спецприемника, когда он выходил после отбытия 10 суток административного ареста за призыв выходить на Трубную площадь.
Обновлено в 12:58
Общество
Волгоград вошел в рейтинг городов России блогера Ильи Варламова
Волгоград Варламов расположил на 25-й строчке рейтинга. Всего в список вошли 40 городов России.
Обновлено в 12:55
Политика
Песков оценил общение Путина и Зеленского
Обновлено в 07:36
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от поста
Романа Безсмертного, который исполнял обязанности представителя Киева в политической подгруппе по Донбассу, был отстранен.
Обновлено в 08:59
Религия
Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Авто
Российский рынок новых LCV в июле показал двузначный рост
Звание самого востребованного среди россиян производителя коммерческих авто удерживает GAZ, на чью продукцию по итогам июля пришлось свыше 40% от общего объема продаж LCV.
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Политика
Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»
Против Центризбиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 10:43
Футбол
Чакыр: «Женщины-арбитры ничего не боятся в плане непопулярных решений»
Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр поделился мнением о назначении женской бригады судей на матч Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" - "Челси".
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Актер обвинил Кэти Перри в домогательствах
Актер и модель Джош Клосс обвинил американскую певицу Кэти Перри в сексуальных домогательствах. Об этом он написал в своем инстаграме.
Обновлено в 12:48
Игры
EA запустила обратный отсчет до анонса новой Need for Speed
На сайте Electronic Arts появился таймер с обратным отсчетом до анонса новой части Need for Speed.
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Трамп заявил, что Китай стягивает силы к границе с Гонконгом
По данным американской разведки, Китай стягивает силы к границе с Гонконгом, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 13:30
Экономика
Доверие инвесторов к экономике Германии снизилось в августе
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в августе упал до отметки минус 44,1 пункта с минус 24,5 пункта в июле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Обновлено в 06:27
Наука
Онкологи обнаружили провоцирующую рак генную мутацию
В ходе наблюдений за семьёй, восемь членов которой страдали от рака поджелудочной железы и других форм онкологии, учёные обнаружили изменения в гене RABL3.
Обновлено в 05:18
Экономика
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Политика
В Крыму заявили о законном праве на поставку воды из Днепра
Крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:53
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31