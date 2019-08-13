Общество

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и ПутинеМосковский Комсомолец 05:58

Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства. Отмечается, что суд применил минимальное наказание, учитывая, что зарплата сибиряка составляет всего 18 тысяч в месяц.
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Жителя Красноярского края оштрафовали за пост с оскорблением Путина

РБК09:19

Жителя Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за бранного слова в адрес президента Владимира Путина

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Новая газета03:29

Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине

Московский Комсомолец05:58

Красноярца оштрафовали по статье о неуважении к власти за пост о Путине и низких зарплатах

Дождь02:22
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
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Песков оценил общение Путина и Зеленского

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Зеленский отстранил Безсмертного от поста

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Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам

Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Снятых с автобуса по пути из Крыма челябинских детей вернут домой

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На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

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Памфилова заявила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Против Центризбиркома ведут целенаправленную кампанию по дискредитации, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации, передает корреспондент РБК.
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Чакыр: «Женщины-арбитры ничего не боятся в плане непопулярных решений»

Турецкий арбитр Джюнейт Чакыр поделился мнением о назначении женской бригады судей на матч Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" - "Челси".
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Актер обвинил Кэти Перри в домогательствах

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