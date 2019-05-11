«Сибирь» в гостях обыграла «Армавир»Матч ТВ вчера в 11:57

В матче 36-го тура ФНЛ «Сибирь» была сильнее «Армавира» на его поле. Единственный мяч на 46-й минуте забил 20-летний нападающий новосибирцев Илья Сафронов.

Спорт Школьник из Москвы стал победителем Азиатской физической олимпиады Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, которая прошла в Австралии.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.

Культура Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.

Футбол Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать» Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.

Происшествия В Москве нашли мертвым помощника прокурора Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.

Политика WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.

Происшествия Пожар в жилом доме в Самаре ликвидирован Пожар в одноэтажном доме барачного типа в Самаре ликвидирован. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Общество В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова упала на пол во время приседаний В рамках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ бывшая балерина Анастасия Волочкова не удержала равновесие и упала прямо на пол при осуществлении приседаний с подскоками.

Наука Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек Канадские исследователи из Университета Британской Колумбии выяснили, что частые стрессы могут вызывать аритмию.

Происшествия Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Футбол Обляков: ЦСКА отдаст все силы ради победы над «Зенитом» в матче ЧР Московский ЦСКА находится в сложной турнирной ситуации, поэтому отдаст все силы ради победы в матче 28-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", заявил полузащитник армейцев Иван Обляков.

Политика Помпео рассчитывает на встречу с Меркель в ближайшие несколько недель Госсекретарь США Майк Помпео рассчитывает встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель в течение «ближайших пары недель».

Авто Показан серийный вариант концепта Nissan IDx Nismo Представленный достаточно давно, в 2013 году, концепт спортивного автомобиля Nissan IDx Nismo обзавелся широким спросом, но в серийный выпуск он так и не пошел.

Политика Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией» Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

Общество В России изменились правила получения детских пособий Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".

Здоровье Столичные врачи помогли на дому около шести миллионам пациентов за год Отделения вызова врача на дом появились во всех столичных поликлиниках в 2016 году.